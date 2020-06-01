أزياء فاخرة باللون الفضي من وحي عروض أزياء ربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 يونيو 2020 05:59 مساءً - خلال عروض أزياء موسم ربيع وصيف 2020، أتحفتنا أهم العلامات التجارية بلمسة من السحر وبريق أخاذ على منصاتها، وذلك من خلال تضمينها اللون الفضي ضمن مجموعاتها للموسم الجديد. فجاءت الأزياء باللون الفضي ذات تصاميم متنوعة مفعمة بالفخامة والرقي، سواء كانت فساتين، جمبسوت، بدلات، أو حتى بدلات رياضية مثل تلك التي رصدناها على منصة عرض دار آيسبرغ Iceberg.

ولكي تتألقي خلال سهرات ربيع وصيف 2020 وتبرزي فتونك بريقاً أينما حللت، جمعت لك «الخليج 365» باقة من أروع الأزياء الفاخرة باللون الفضي من وحي عروض ربيع وصيف 2020 لكي تختاري منها ما يلائمك ويليق بأسلوبك الراقي.

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أزياء عصرية باللون الفضي موضة ربيع وصيف 2020 من أهم العلامات التجارية

أزياء عصرية باللون الفضي لإطلالة نهارية كاجول

إطلالة كاجوال ببنطلون فضي من آيسبرغ Iceberg



لا ينحصر ارتداء اللون الفضي على الإطلالات المسائية فحسب، حيث يمكنك في موسم ربيع وصيف 2020 أن تنسقي قطعة أزياء عصرية وترندي باللون الفضي لإطلالة نهارية كاجوال.

اختاري من علامة آيسبرغ Iceberg إطلالة نهارية ببنطلون قصير وواسع باللون الفضي changeant ونسقي معه هودي Hoodie بيضاء وحذاء سنيكرز لأسلوب عصري وترندي بامتياز. ولا تنسي ضرورة اعتماد الحقيبة الكبيرة Tote bag أو حقيبة الخصر belt bag مع هكذا إطلالة رياضية.

أما إذا كنت من عاشقات الفساتين في موسم صيف 2020، يمكنك اعتماد هذا الفستان بتصميم كاجوال من سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo، الواسع والمريح لإطلالة نهارية باللون الفضي الفاتح. وتتميز هذه القطعة بفتحتين على الجانبين وقبعة hoodie لاستكمال الأسلوب المريح والعصري. نسقي هذا الفستان مع صندل بدون كعب أو حذاء espadrilles لتلفتي الأنظار.

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أزياء فاخرة باللون الفضي لإطلالة مسائية ساحرة

فستان فاخر باللون الفضي من بربري Burberry



يعتبر اللون الفضي من أكثر الألوان اعتماداً في الأزياء والملابس الخاصة بالإطلالات المسائية الساحرة.

ولربيع وصيف 2020، اكتسح اللون الفضي منصة عرض جيورجيو أرماني Giorgio Armani بظلاله البراقة المتنوعة وخاماته الفاخرة. لإطلالة مسائية منعشة في صيف 2020، اختاري ارتداء بنطلون واسع راقي من الأورغانزا باللون الفضي الباهت، ونسقي معه توب فاخرة تمزج بين اللون الفضي والزهري الباهت. ولا تنسي اعتماد الصندل بكعب وكلاتش فضي اللون لاستكمال اللوك على غرار إطلالة العارضة على منصة جيورجيو أرماني Giorgio Armani.

فستان فاخر باللون الفضي لإطلالة مسائية من رولان مويه Roland Mouret



ولمناسبة مسائية فاخرة كحفل كوكتيل أو عرس، اختاري من دار رولان موديه Roland Mouret فستاناً طويلاً راقياً باللون الفضي الداكن. يتميز بتصميمه الرائع مع أكمامه المتباينة وفتحته الأمامية الجذابة. نسقيه مع صندل أسود ناعم بكعب.

يليق هذا الفستان بذوات القامات الممشوقة والأجسام الرفيعة.

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