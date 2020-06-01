تعرفي الى حقائب كريس جينير من هيرميس

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 يونيو 2020 05:59 مساءً - تشتهر أسرة كارداشيان بولعها بشنط هيرميس بالعموم وستايل بيركين النادر على وجه التحديد، فالشقيقات الثلاث كيم وكلوي وكورتني كلهن متيمات بهذه الشنط، ويبدو أن هذا الولع قد امتد الى الوالدة،مديرة أعمالهن، كريس جينير التي يبدو أنها محظوظة كفاية لتضع يديها على شنط نادرة وفريدة واستثنائية من هيرميس لتؤلف منها مجموعة ساحرة تخطف الأنفاس.

تابعي المزيد: بالصور.. كريس جينير تتعرض لحادث سير مروع



Hermès Sellier Kelly Bag







إذا كنت تعتقدين بأن كل هذه التشكيلة قد يكون ثمنها ثروة وقد تكون كريس قد حصلت على بعض منها كهدية من الدار، فلا بد أن تعلمي بأن سياسة هيرميس تقضي بمنع إهداء الشنط الى النجمات وبالتالي نحن على ثقة بأنها دفعت ثمن أغلبها (قد تكون قد حصلت على واحدة أو اثنين كهدية من أصدقائها أو بناتها). وبالرغم من أننا لا نملك صورة دامغة لكل حقيبة من هيرميس في غرفة ملابسها، إلا أننا حتماً نملك مجموعة صور كبيرة لإطلالاتها في حقائب مختلفة من الدار.







Hermès White Birkin







وفي حين قد يصعب أن نقدر بشكل محدد سعر كل شنطة (فالسعر يعتمد على متى ابتاعتها وحالتها) ولكن تقديراتنا هنا جاءت ما إذا نوت كريس أن تعيد بيع أي من هذه الحقائب من كيلي و بيركين على الإنترنت بالنظر الى أسعار مبيعاتها في مزادات مختلفة وأبرزها مزاد Heritage Auctions الذي تتعامل معه هذه الأسرة وتربطها به علاقة وطيدة وللمفاجئة، نجد أن سعر الشنط الموجودة في هذه الصور التي جمعناها لك في المعرض سيصل سعرها الى 534 ألف دولار أميركي! فعلى ما يبدو، بناء إمبراطورية في عالم صناعة الترفيه العائلي ستمكنك من شراء الكثير من هيرميس!

تابعي المزيد:بالصور: 2 مليون دولار تكلفة عيد ميلاد كريس جينير