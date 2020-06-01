تسريحات شعر صيفية سهلة ومريحة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 يونيو 2020 05:59 مساءً - بسبب التعرق والرطوبة، تحتاج المرأة خلال الصيف، الى تسريحات شعر مريحة بالإمكان تنفيذها في المنزل بسهولة وفي وقت قصير، وفي الوقت نفسه تبقى أنيقة لساعات طويلة، وتوفر لها إطلالة ناعمة وجذابة. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة تسريحات شعر سهلة ومريحة، لتختاري من بينها ما يناسبك.



تسريحة الكعكة العالية

تسريحة الكعكة العالية



إذا كنت ترغبين في إبقاء شعرك بعيداً عن رقبتك لتجنب التعرق، وفي الوقت نفسه تريدين تسريحة صيفية أنيقة، فإن تسريحة الكعكة العالية مع الغرة المشدودة والمصقولة بعناية تشكل أحد أفضل الخيارات لك هذا الصيف. شدي شعرك بالكامل الى أعلى الرأس على شكل كعكة، وثبتيه بجل الشعر غير القابل للتقشر الذي يمنح شعرك مظهراً أنيقاً.

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تسريحة التموجات الشاطئية



تعد تسريحة التموجات الشاطئية من أكثر التسريحات رواجاً خلال الصيف، وهي مثالية للأجواء الحارة، كما أنها تتميز بسهولتها والحيوية التي تمنحها للشعر، كما توفر للمرأة مظهراً أنثوياً طبيعياً جذاباً. ورغم أنها من التسريحات الفوضوية، إلا أنها تمنحك مظهراً شبابياً مميزاً. استخدمي السبراي على الشعر المبلل قبل التصفيف، ثم دلّيكه بدءاً من الجذور إلى الأطراف، مع الحرص على استخدام السبراي الذي يشتمل على ملح البحر كونه يبرز التموجات الطبيعية للشعر.

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تسريحة الكعكة المزدوجة نصف المرفوعة

تسريحة الكعكة المزدوجة نصف المرفوعة



إذا كنت تجدين صعوبة في التعامل مع شعرك خلال فصل الصيف، فإن تسريحة الكعكة المزدوجة نصف المرفوعة هي من أفضل الخيارات بالنسبة لك، فهي تسريحة طفولية جذابة تبقى ثابتة لساعات طويلة، رغم التعرض للرطوبة والحرارة. اقسمي الغرة الى نصفين واجعليهما على شكل كعكتين صغيرتين متقابلتين، على أن تثبتيهما بمشابك الشعر الناعمة والأنيقة، أما باقي الشعر فاتركيه منسدلاً على الكتفين.



تسريحة الشعر المبلل المنسدل

تسريحة الشعر المبلل المنسدل



إن أفضل طريقة للتعامل مع التعرق والرطوبة خلال فصل الصيف، هي تسريحة الشعر المبلل المنسدل، حيث تبقى ثابتة طوال اليوم لتوفر لك إطلالة صيفية عصرية وشبابية. اسحبي شعرك الى الخلف واتركيه منسدلاً على الظهر، مستخدمةً الكريم المخصص لتصفيف الشعر. بإمكانك اعتمادها مع الغرة النصفية أو الجانبية.

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