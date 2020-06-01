أطقم أكسسوار زركون للعروس

ينتمي حجر الزركون إلي مجموعة واسعة من المعادن تعرف بإسم نيوسيليكات، والتي يدخل كل من السيليكون و الأكسجين في تشكيلهما.

ويُعد حجر الزركون الأبيض من أفضل الأحجار شبه الكريمة التي تعد بديلاً لأحجار الألماس باهظة الثمن، حيث كان يتم التسويق له وبيعه في الماضي تحت اسم تجاري على أنه حجر من أحجار الألماس المُطور "Matura diamond".

وتوجد العديد من التصميمات الأنيقة لأطقم أكسسوار زركون للعروس، يمكنك أن تستعيني بها، للظهور بإطلالة فخمة وأنيقة في ليلة زفافكِ



أطقم أكسسوار زركون رمادي مع الذهب الأبيض للعروس

تتميز أكسسوارات العروس المُصممة من الذهب الأبيض المُرصع بحجر الزركون الرمادي بفخامتها وأناقتها، إذ تتشابه إلى حد كبير مع أطقم الألماس الفاخرة.

ويمكن أن تستعين العروس بهذا التصميم الأنيق لقلادة وإسورة وقرط من الذهب الأبيض المُرصع بأحجار الزركون الرمادي، التي تحيطها أحجارالكريستال، وهو الطقم الذي يناسب فساتين الزفاف الكب أو الفساتين ذات الأكمام بدون الأكتاف، أو الفساتين الأوف شولدر.

وإذا كنتِ تبحثين عن تصميم أكثر بساطة، يمكنكِ الاستعانة بهذا الطقم الأنيق، المُصمم من الذهب الأبيض المُرصع بأحجار الزركون الكبيرة، التي تُحيطها أحجار الألماس الصغيرة.



أطقم أكسسوار زركون أبيض مع الذهب الأصفر للعروس

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تُفضل الكثير من العرائس الذهب الأصفر، لذلك يبحثن عن أطقم الإكسسوار المُصممة من الذهب الأصفر للحصول على إطلالة مُميزة وغير تقليدية في ليلة الزفاف.

وإذا كنتِ تُفضلين أطقم الأكسسوار المُصممة من الذهب الأصفر، يمكنكِ الاستعانة بهذا الطقم الأنيق المُصمم من الذهب الأصفر المُرصع بالزركون الأبيض، والذي يناسب فساتين الزفاف الكب أو الأوف شولدر.

وإن كنتِ تبحثين عن تصميم أكثر بساطة، يناسب فساتين الزفاف ذات الأكمام، يمكنكِ الاستعانة بهذا الطقم من الذهب الأصفر المُرصع بأحجار الزركون البيضاء الصغيرة التي تزين ورود كبيرة من الذهب الأصفر، تتوسط القلادة والإسورة والخاتم.

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