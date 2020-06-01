حيلة سريعه لتطويل شعرك فى 5 دقائق تعرفي عليها

القاهرة – لايف ستايل الشعر هو تاج المرأة ، وتحلم كل فتاة بشعر طويل، وبحيلة سريعه يمكنك جعل شعرك أطول بطريقة طبيعية وتغذية الشعر من البصيلات ومنع جفاف الشعر فتعد تلك الوصفة غنية بفيتامين E وحمض اللوريك . المكونات

عصير بصل ملعقة من زيت جوز الهند تحضير

فى وعاء تمزج المكونات جيدا وتم إضافتها لبصيلات الشعر وتدليك الشعر جيدا من الجذور حتى الأطراف لمدة 5 دقائق ويمكن تكرار الوصفة 3 مرات أسبوعيا لمدة 30 يوما تساعد الوصفة شعرك أطول وأكثر كثافة في 30 يومًا مزايا عصير البصل لنمو الشعر معروفة. أثبت عصير البصل فعاليته في علاج داء الثعلبة . ينظم البصل دورة نمو الشعر ويعطي تغذية مباشرة لبصيلات الشعر. Advertisements عندما يتم خلط عصير البصل مع زيت جوز الهند ، تتضاعف الفوائد. يساعد زيت جوز الهند على الاحتفاظ بالزيوت الطبيعية للشعر ، وبالتالي يمنع الجفاف. زيت جوز الهند هو أيضًا مصدر غني بفيتامين E وحمض اللوريك و يمكنك أيضًا استخدام زيت اللوز أو الخردل.

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