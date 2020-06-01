امنحي شعرك القوة واللمعان والنعومة بماسك الموز المذهل

القاهرة – لايف ستايل
يعدماسك الموز الطبيعي، يجعل الشعر كالحرير ويعالج جميع مشاكله.
المكونات
ثمرة موز
ملعقة كبيرة زيت جوز الهند البكر
ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة كبيرة عسل
ملعقة كبيرة عصير ليمون
خذي موزة ناضجة وقطعيها إلى قطع صغيرة. الآن ، ضعي شرائح الموز هذه حتى تصبح عجينة كريمية ناعمة وخالية من أي كتل. ضعه جانبا.
في وعاء صغير ، خذي زيت جوز الهند.
بعد ذلك ، أضيفي زيت الزيتون إلى الوعاء واخلط الزيت معًا.
أضيفي العسل إلى مزيج الزيت واخلطي جميع المكونات جيدًا.
أضيفي عصير الليمون إلى الخليط وامزجي كل شيء جيدًا مرة أخرى.
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