النجمات العربيات في التنانير الماكسي والميدي أناقة وعصرية

تتابع النجمات العربيات بشكل مستمر أبرز صيحات الموضة وآخر ابتكارات دور الأزياء العالمية، ومن ضمن الصيحات الرائجة لهذا الموسم هي موديلات التنانير على مختلف أنواعها وخاصة الميدي والماكسي ولهذا فقد شاهدنا عدد كبير من النجمات يتألقن بهذه التصاميم وقد ارتدينها كل على طريقتها الخاصة، منهن من فضلن التنانير الماكسي ومنهن من اخترن التنانير الميدي.

التنانير الميدي بأسلوب النجمات العربيات:

شاهدنا مؤخراً عدد من الاطلالات اللافتة للنجمات العربيات في التنانير الميدي، ومن المعروف عن هذه التنانير أنها توحي بالكثير من الأناقة والأنوثة في آن واحد وتعطي تناسق للجسم، ومن بين الاطلالات التي أعجبتنا كانت لـ علا الفارس التي اختارت تنورة ميدي من الجلد الأسود ونسقتها مع توب بيضاء، وحذاء كعب عالي أنيق.

وكذلك لفتتا اطلالة كارمن سليمان حيث اختارت تنورة ميدي مزينة بالكشكش ونسقتها مع قميص أبيض مكشوف عند الكتف بطريقة ناعمة. وميريام فارس اعتمدت اطلالة شبابية في التنورة الميدي التي اختارتها باللون الزهري ونسقت معها توب صوفية ناعمة باللون الأبيض السكري.

التنانير الماكسي بأسلوب النجمات العربيات:

التنانير الماكسي لعبت مؤخراً دوراً هاماً في اطلالات النجمات العربيات وزادتهن أناقة، من أبرز هطه الاطلالة نذكر ناردين فرج في تنسيق رائعة اختارت فيه تنورة ماكسي باللون الأسود مع جاكيت بليزر وحذاء كاحل، واطالة درة زروق التي اعتمدت تنورة ماكسي بخصر عالي مع قميص مميز باللون الفضي البراق. واطلالة نوال الزغبي في تنورة ماكسي مطرزة باللونين الأحمر والأسود.

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شاهدي بالصور اطلالات النجمات في موديلات تنانير ماكسي وميدي واستوحي تنسيقات لافتة تتألقين بها في مناسباتك القادمة.

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