محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: أظهرت دراسة جديدة فاعلية أحد الأدوية المستخدمة في علاج مرض مناعي يصيب الأطفال، في تعجيل فرص الشفاء لدى مرضى كوفيد 19 بنسبة 90%. لقراءة المزيد..اضغط هنا:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فعال بنسبة 90%.. دواء أطفال يحارب فيروس كورونا خلال 14 يومًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.