خطوة خطوة.. كيف ترعى شخصا مصابا بفيروس كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

طالبت وزارة الصحة المرضى المصابين بفيروس كورونا من الحالات البسيطة، بعزل أنفسهم في المنزل تحت إشراف طبيب، وترك المستشفيات للحالات الحرجة فقط حتى لا تمتلئ الأسرّة المخصصة.

ويحتاج مصابو فيروس كورونا إلى رعاية كاملة، حتى يتعافوا في أسرع وقت، لذا سنقدم لكم بعض النصائح للأشخاص المرافقين للمصابين في المنزل والتي نشرها موقع " red cross".

- تقديم الدعم والمساعدة:

يحتاج المصاب بفيروس كورونا إلى تقديم الدعم والمساعدة لرفع الروح المعنوية والتي تساهم بشكل كبير في تعافي المريض، بحسب ما ذكر خبراء علم النفس.

- تغطية الاحتياجات الأساسية للشخص:

مساعدة الشخص في تغطية احتياجاته الأساسية في اليوم، مثل تقديم الطعام له، ومساعدته في دخول الحمام دون أن يشعر بالحرج.

- اتباع تعليمات الطبيب:

حاول أن تذكر الشخص المصاب دائمًا، بالتعليمات التي وجهها له الطبيب من نصائح طبية والتي تنشرها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية باستمرار، ولا تنس مواعيد الأدوية.

- تأكد من راحة المصاب:

لا بد أن يشعر المصاب بفيروس كورونا بالراحة والاطمئنان، والتأكد من شربه سوائل كثيرة حتى يظل جسمه رطب، وللتقليل من درجة حرارته المرتفعة.

- توفير احتياجاته:

يجب توفير احتياجات المريض من بقالة وخضروات وغيرها من الضروريات اللازمة، ومن الأفضل أن تطلبها بخدمة التوصيل حتى لا تخرج وتعدي الآخرين إذا كنت ناقل للفيروس.

- رعاية الحيوانات الأليفة:

إذا كان المصاب يرعى حيوانا أليفا تولى أنت خدمته، وحد من اتصال الشخص به قدر الإمكان حتى لا ينتقل المرض إليه وتنشر العدوى في أرجاء المنزل.

- احتفظ برقم هاتف الطبيب:

من الأشياء الضرورية التي يجب الانتباه إليها، هي الاحتفاظ برقم الطبيب حتى إذا تدهورت حالة المصاب في أي وقت وتطلب نقلة إلى المشفى لأجهزة التنفس الصناعي.