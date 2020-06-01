منها وضع ثلج على يدك عند ألم الأسنان.. نصائح مهمة تسهل عليك الصعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

عقولنا لها تأثير كبير على صحتنا البدنية، لأن أجسادنا وعقولنا مترابطة للغاية، لذلك يجب معرفة كيفية التعامل مع المواقف المختلفة التي تحدث لنا جميعا.

وأورد موقع "brightside" الأمريكي، بعض النصائح المفيدة للتعامل مع الأشياء والمواقف المختلفة التي تحدث لك لتسهل عليك الصعب:

- وضع الثلج على اليد للتخفيف من آلام الأسنان:

قد يبدو هذا الأمر غير معقول إلى حد ما، ولكن أظهر أحد الأبحاث، إن تدليك الثلج بين الإبهام والسبابة في اليد على نفس جانب ألم الأسنان يقلل بشكل كبير من ألم الأسنان.

- النوم مباشرة بعد الدراسة للتعلم بشكل أفضل:

إذا كنت تنام مباشرة بعد أن تتعلم شيئا جديدا أو المذاكرة، فيساعد ذلك على الاستذكار بشكل أفضل مما لو كنت مستيقظا لفترة أطول.

- مضغ العلكة يساعد على التركيز:

يقترح الباحثون أن مضغ العلكة يساعدك على الاستمرار في التركيز لفترة أطول على المهام التي تحتاج إلى تركيز مستمر، مثل القراءة.

- اكتب مشاعرك قبل الامتحان لأداء أفضل:

يعتقد باحثون من جامعة شيكاغو أن هذه الحيلة يمكن أن تساعدك على النجاح، وللحصول على درجة أفضل، يفضل التخلص من مشاعر القلق من خلال الكتابة عن قلقك قبل الامتحان.

- استمع بأذنك اليمنى للاستماع بشكل أفضل:

يمكن أن تؤثر الضوضاء اليومية على قدرتك على فهم ما تسمعه تماما، ومع ذلك، تقول دراسة أن كلا من الأطفال والبالغين يستمعون بشكل أفضل بأذنهم اليمنى

- تغلب على اضطراب الرحلات الجوية الطويلة:

لقد عانينا جميعا مرة واحدة على الأقل من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، لكن الأبحاث تقترح طريقة للتغلب على ذلك من خلال تنظيم أوقات وجباتك بغض النظر عن المنطقة الزمنية التي تسافر إليها، مثل تناول الطعام دائما في نفس الوقت كل يوم.

- بدء اليوم بالمهام الصعبة لأداء أفضل:

نميل إلى البدء بمهام أسهل وأكثر إمتاعا، ومع ذلك، فإن هذا يؤثر على إنتاجيتنا بطريقة سيئة، تشير إحدى الدراسات إلى أنه من الأفضل يجب علينا القيام بالمهام الصعبة أولا وسيكون الأداء أفضل خلال اليوم.