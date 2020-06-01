تعرفي على أحدث الإكسسوارات الشبابية من "الصدف" لصيف 2020

باريس - لايف ستايل
تبرز في موضة صيف 2020، العديد من اكسسوارات صيف 2020 الشبابية التي تجعل إطلالتك مختلفة. فلا بد من انتقاء اكسسوارات صيف 2020 من الصفد لتكوني مواكبة أجدد صيحات الموضة الكاجوال والتي تنقلك الى عالم البحار، وانتقي أحدث إكسسوارات شبابية من الصدف موضة صيف 2020، وارتديها بأساليب ملفتة ومميزة
لكل سيدة تعشق ارتداء اكسسوارات صيف 2020 بطرق ملفتة للنظر، عليك اختيار العقود الكبيرة التي تغمر الرقبة بشكل ضخم. فاختاري من دار Prada احدث اكسسوارات عقود شبابية من الصدف الذي يبرز على الرقبة بأسلوب هندسي وساحر. ولا تتخلي عن اكسسوارات صيف 2020 مع العقود العصرية التي تأتي بطبقات متعددة ومنسدلة بشكل متوازي. فيمكنك ارتداء هذه العقود من الصفد مع الرباط الهندسب المنسدل من الجهة الأمامية.
ولتكون اطلالتك مختلفة، اختاري اكسسوارات صيف 2020 الشبابية خصوصاً مع الأقراط الكبيرة من الصفد والتي تغطي جزءًا من الأذن. كما لا تتخلي عن اكسسوارات شبابية من الصدف الضخمة والدائرية مع الأقراط التي تحمل شعار الدار العالمية على طريقة Balenciaga. كما يمكنك انتقاء اكسسوارات صيف 2020 من الأساور المتعددة والبارزة من الصدف الدائري والمستوحى من دار Ulla Johnson لمزيد من الاشراق والاناقة الشبابية في صيف 2020.
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