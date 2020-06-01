"دائرة كورونا تضيق".. 7 نقاط ليوم آمن للتعايش مع الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

اتخذت بعض الدول سياسة التعايش مع فيروس كورونا، وبدأت في تخفيف الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها للسيطرة على المرض القاتل، والتي منها مصر.

وتتطلب العودة للحياة الطبيعية والتعايش مع كورونا اتباع بعض الإرشادات اللازمة، خصوصا في ظل زيادة أعداد المصابين والوفيات.

نذكر لكم مجموعة من النصائح الضرورية في مختلف مناحي الحياة، وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، للوقاية من الفيروس القاتل.

1. عند العودة إلى المنزل:

- خلع الحذاء خارج المنزل، يمكن للأحذية أيضا أن تنقل فيروس كورونا، لأن فيروس كورونا يسقط على الأرض وقاعدة الأحذية تعتبر مصدرا للتلوث.

- غسل اليدين جيدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.

- غسل الوجه بالماء والصابون.

- التخلص من الكمامات والقفازات بعد استخدامها، وغسل اليدين بالماء والصابون

- تطهير الهواتف، حيث إنها عرضة للجراثيم والفيروسات.

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2. عند الذهاب للعمل:

- تهوية المكان لتجدد الهواء، ومنع انتشار الأمراض.

- تطهير اليدين بشكل مستمر.

- ضرورة تنظيف المكاتب باستمرار.

- تجنب التجمعات مع الزملاء.

- الحفاظ على مسافة متر على الأقل مع زملاء العمل.

- الالتزام بالكمامة في مكان العمل.

3. تعقيم الملابس:

- غسل الملابس على درجة حرارة 60 درجة مئوية.

- تنظيف الغسالة جيدا من الأوساخ العالقة بها قبل بدء دورة الغسيل.

- عدم وضع كمية كبيرة من المنظف الخاص بالملابس.

- ارتداء القفازات أثناء الغسيل.

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- غسل اليدين بمطهر كحولي لمدة 20 ثانية.

- في حالة غسل ملابس الأشخاص المشتبه في إصابتهم بكورنا، يجب ارتداء قفازات ووضع الملابس منفصلين عن باقي أفراد الأسرة.

5. التسوق:

- شراء مستلزمات الأسبوع بأكمله، تجنبا للنزول مرة أخرى.

- ارتداء الكمامة والجوانتي، والتخلص منهم في سلة المهملات.

- تعقيم اليدين قبل الدخول والخروج من السوبر ماركت.

- تنفيذ التباعد الاجتماعي، مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين.

- تجنب لمس الوجه أثناء عملية التسوق.

- إذا أمكن الدفع بإستخدام بطاقة الصراف الآلي.

6. تنظيف الخضروات والفاكهة:

تعتبر الطريقة الصحيحة لغسل الخضروات والفاكهة، هي تحت تيار الماء الجاري، أو النقع في الماء لفترة، لإزالة الأوساخ والفيروسات، أو من خلال استخدام فرشاة ناعمة صغيرة لتسهيل عملية التنظيف.

ويمكن استخدام الخل في غسل وتنظيف الخضروات والفاكهة، من خلال إضافة القليل من الخل إلى الماء ونقع الخضروات به، لمدة لا تزيد عن ربع ساعة، ثم تغسل بالماء الجاري باستخدام فرشاة ناعمة للتأكد من إزالة الأوساخ العالقة بها والفيروسات.

ويجب تجنب غسل الخضروات والفاكهة بالصابون له أضرارا صحية، إذ إن الصابون يحتوي مادة كيميائية تستخدم في تطهير وتنظيف الأسطح غير القابلة للتناول، وعند وضعه على الأطعمة يسبب الإصابة بالتسمم الغذائي والكيميائي والقئ والإسهال والوفاة.

7. المواصلات العامة:

- غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، بعد الانتهاء من ركوب المواصلات العامة.

- استخدام معقم اليدين بعد المغادرة.

- تجنب ملامسة الوجه.

- تجنب الاحتكاك بالأشخاص الآخرين، أو تلامس أعمدة القطارات والأتوبيسات.

- تعقيم الحقيبة وإبعادها عن الأرض.

- تجنب لمس أبواب القطارات أو المترو.

- تجنب لمس المقاعد أو الاستناد عليها.

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