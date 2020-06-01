دراسة تكشف عن "جين" يزيد من خطر الإصابة بفيروس كوورنا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

ذكرت دراسة علمية حديثة أن هناك "جينا" يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد - 19".

وأوضحت الدراسة المنشورة في كلية الطب بجامعة إكستر وكلية الطب بجامعة كونيتيكت أن "جين الخرف" المسبب لمرض "ألزهايمر" يمكن أن يضاعف من خطر الإصابة بـ"كوفيد - 19".

وأشارت الدراسة إلى أن تلك الدراسة شارك فيها عدد كبير من أصول أوروبية، والذين يحملون نسخة من جين "APOE" المسبب لمرض الزهايمر الذي يصاب به كبار السن، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك في نسختها العربية.

وحلّل الباحثون بيانات من البنك الحيوي البريطاني، واكتشفوا وجود جين معيب مرتبط بالإصابة بالخرف يضاعف من خطر الإصابة بـ"كوفيد - 19".

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واكتشفت الدراسة أنه من بين كل 36 شخصا من أصل أوروبي يوجد نسختين من هذا الجين، ما يزيد خطر الإصابة بألزهايمر 14 مرة، ويزيد خطر الإصابة بأمراض القلب أضعافها، وخطر الإصابة بـ"كوفيد 19" بصورة كبيرة جدا.

ووجد الباحثون أن حمل مثل هذه الطفرات الجينية يضاعف مخاطر "كوفيد 19" 3 مرات تقريبا عمن لا يحملوا هذا الجين، حتى من لم يصابوا بألزهايمر من قبل.

قال المؤلف المشارك في الدراسة الدكتور تشيا لينغ كو، من كلية "يو كون" في جامعة كاليفورنيا الدواء: "من المهم أيضًا أنه يظهر مرة أخرى أن زيادة مخاطر المرض التي تبدو حتمية مع الشيخوخة قد تكون في الواقع بسبب اختلافات بيولوجية محددة، والتي يمكن أن تساعدنا على فهم سبب بقاء بعض الأشخاص نشطين حتى سن 100 وما بعدها، بينما يصبح آخرون معاقين ويموتون عندما يصل عمرهم إلى الستين مثلا".

وقال رئيس الفريق العلمي ديفيد مليزر: "أظهرت العديد من الدراسات الآن أن الأشخاص المصابين بالخرف معرضون بشدة لخطر الإصابة بـكوفيد 19، وتشير هذه الدراسة إلى أن هذا الخطر الكبير قد لا يكون ببساطة بسبب آثار الخرف أو تقدم العمر أو الضعف أو التعرض للفيروس، بل بسبب جين موجود في جسم الإنسان".

وتابع ميلزر: "يمكن أن يكون التأثير جزئيًا، بسبب هذا التغيير الجيني الأساسي، مما يعرضهم لخطر الإصابة بكل من كوفيد 19 والخرف