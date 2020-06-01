روسيا تعلن موعد توفير دواء لعلاج مصابي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي أن شحنات الدواء الروسي "أفيفافير" لعلاج حالات الإصابة بالفيروس التاجي ستبدأ في 11 يونيو.

وذكرت صحيفة إزفستيا الروسية -نقلا عن متحدث باسم الصندوق- قوله إنه لن يتم الإفراج عن الدواء للبيع المجاني ولن يستخدم إلا تحت إشراف العاملين الطبيين، ومن المفترض أن يتم توفيره للمستشفيات الروسية في 11 يونيو 2020".

وأضافت الصحيفة أنه تم بالفعل إنتاج 18 ألف عبوة من الأدوية، وقال المتحدث "إن إمكانات العملية تتيح إنتاج 60.000 عبوة شهريًا و 720.000 عبوة سنويًا"، وحصل "أفيفافير" على موافقة من وزارة الرعاية الصحية الروسية وأدرجت في سجل الأدوية الحكومي

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