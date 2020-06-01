محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- أفادت بوابة الجمال "هاوت.دي" بأن أحمر الشفاه بلون خشب الورد(Rosewood) يغازل كل النساء بفضل مظهره الطبيعي. وأوضحت البوابة الألمانية أن لون خشب الورد عبارة عن مزيج بين اللون الوردي واللون الشفاف "نيود"، ومن ثم فهو يحاكي اللون الطبيعي للشفاه ويعززه. ويعمل أحمر الشفاه بلون خشب الورد على إخفاء شحوب البشرة الفاتحة، بينما يتحلى بالرقة والهدوء مع البشرة الداكنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمر الشفاه بهذا اللون يغازل كل النساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.