متى تبدأ في تنظيف أسنان طفلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
أكد البروفيسور الألماني ديتمار أوسترايش على ضرورة البدء في تنظيف أسنان الطفل بمجرد بزوغ الأسنان اللبنية بواسطة فرشاة ذات شعيرات ناعمة، وذلك للحماية من التسوس.
وأضاف نائب رئيس الغرفة الاتحادية لأطباء الأسنان أنه ينبغي أن يقوم الطفل بتنظيف أسنانه بمجرد أن يكون قادرا على الإمساك بالفرشاة بيده جيدا، مع مراعاة أن يقوم الوالدان بمراجعة مدى جودة التنظيف وتكرار العملية إن لزم الأمر، وذلك حتى سن الالتحاق بالمدرسة.
ومن المهم استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد مخصص للأطفال؛ حيث ينبغي ألا تزيد نسبة الفلورايد عن 500 جزء في المليون (ppm).
كما يمكن الاستعانة بفرشاة الأسنان الكهربائية في البداية؛ نظرا لسهولة استخدامها مقارنة بالفرشاة العادية، ما يشجع الطفل على تنظيف أسنانه دون مشاكل وصعوبات.
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