7 أشياء لن تراها في مراكز التسوق بعد انتشار كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

مراكز التسوق أصبح من بين الأماكن التي فرض عليها فيروس كورونا تقييدات كثيرة، بعد الإجراءات المتخذة بهدف الحد من انتشار الفيروس.

وفيما يلي 7 أشياء لن تراها في مراكز التسوق مرة أخرى بعد جائحة كورونا، بحسب ما ورد في موقع "24" الإماراتي:

1. لا مزيد من المعاملات النقدية

في هذه الأيام، ينظر الكثيرون إلى العملات الورقية على أنها خطر داهم يمكن أن ينقل إليهم فيروس كورونا. لذا بدأت الكثير من المراكز التجارية البحث عن سبل أخرى للدفع. ويتوقع الخبراء أن تستخدم الكثير من المراكز التجارية طرق دفع مختلفة مثل منصات الدفع عبر تطبيقات الإنترنت على غرار Apple Pay، ويمكن أن تستمر هذه السبل لمدة عام أو أكثر حتى يتوفر اللقاح.

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2. لا مزيد من غرف تغيير الملابس

للحد من خطر انتقال فيروس كورونا، ستقوم المراكز التجارية بتغيير سياساتها لاستخدام غرفة الملابس، وحماية الملابس التي يتم إحضارها للتجربة. وتنوي بعض المراكز فتح بعض غرف تبديل الملابس بشكل جزئي، وتنظيفها بعد كل استخدام.

3. لا مزيد من عينات المكياج

لأسباب صحية ولمساعدة العملاء على الشعور بمزيد من الأمان، ستستخدم المتاجر الرسومات الورقية لعرض منتجات الماكياج للعملاء، بدلاً من عينات المكياج المجانية التي يمكن تجربتها من قبل المتسوقين.

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4. لا مزيد من عينات العطور

تماماً مثل عينات الماكياج، سيتم التخلي عن عينات العطور لتجربتها من قبل الزبائن، واستبدالها برسومات ولوائح تحتوي على اسم العطر ومزاياه.

5. لا مزيد من الدخول بدون كمامة

عندما يُعاد فتح المراكز التجارية، من المتوقع أن يتم منع المتسوقين الذين لا يرتدون كمامات من الدخول، وستعمد الكثير من المراكز التجارية لتوزيع الكمامات وقفازات اليدين وتشجيع المتسوقين على تعقيم أيديهم قبل الدخول.

6. لا مزيد من المشي في أي مكان تريده

سترى أيضاً الكثير من التدابير التي تم وضعها لضمان الابتعاد الاجتماعي من خلال تخفيض عدد الداخلين إلى المركز التجاري في وقت واحد، وتخصيص بوابات للدخول وأخرى للخروج، ووضع لافتات توجيهية لتدفق حركة المرور في اتجاهات معينة، وعوائق مع علامات متباعدة للتقليل من الازدحام.

7. لا مزيد من الأريحية في قاعة الطعام

من المرجح أن يؤثر التحكم في الحشود على مطاعم المراكز التجارية أيضاً، حيث سيقتصر وقت الجلوس في المطعم على 30 دقيقة فقط وإتاحة وقت مستقطع حتى يتمكن الموظفون من تطهير الطاولات بشكل جيد.

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