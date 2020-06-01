أهمية العطور الذكية خلال فترة العزل في المنزل

من الصعب أن يبقي الشخص على حماسه عند البقاء بالداخل لفترة طويلة. العلاج بالعطور أو ما يعرف بالاروماثيرابي aromatherapy هي طريقة رائعة للحفاظ على الطاقة المفعمة ومضاعفة الانتاجية. مع سيدلي Sedley أحدث ابتكار من دار العطور الفرنسية، Parfums de Marly، يمكنك الآن استكشاف الفوائد العديدة للعلاج بالعطور من حيث تعزيزالعافية وتخفيف حدة الضغط النفسي خلال وقت الحجر.

دار Parfums De Marly للعطور تطرح عطر Sedley / سيدلي عبير لطيف نفّاذ ومنعش

يحمل العطر المبتكر رائحة نفاذة تدوم طويلاً تلبي تطلعات ذواقة الفن والجمال من مختلف الأجيال، كما ترتقي بالعطور الرجالية إلى أبعاد جديدة. ويجمع الإبداع الجديد بين التركيبة التقليدية لعطورات العلامة مع رؤية عصرية مبتكرة في توليفة مثالية تعكس حب جوليان سبريشر، مؤسس الدار، للمزج بين المكونات المتباينة.

وتحاكي الزجاجة تركيبة العطر الخفيفة والنفاذة من خلال تصميم شفاف ولافت في آن معاً. وشارك في تصميم هذه التركيبة المزدوجة الخبيران حميد مراتي وأوليفييه كريسب من شركة ’فيرمينيش‘، مع الاستعانة بمكونات استثنائية يتم استخلاصها من أندر المصادر وفق عمليات معقدة.

النفحات العلوية:

موجة من نضارة الحمضيات تلفّ البشرة بمنتهى الرقة

البرجموت، النعناع، مركب مائي

النفحات الوسطى:



خلاصة توليفة مبتكرة من الروائح العطرية الحارة والباردة

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زهرة بوربون جيرانيوم، خزامى، نفحات منعشة

النفحات الأساسية:

الرائحة الخشبية التي تمتاز بها العلامة

خشب الصندل، المسك الأبيض، البخور

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