5 وصفات لإطالة الشعر في شهر واحد

إذا كنتِ من محبات الشعر الصحّي الطويل، نقدّم لكِ بعض الوصفات الفعالة والمجربة لـ تطويل الشعر، لتتعلّمي كيف تحصلين على شعر طويل وكثيف خلال شهر واحد:



الوصفة الأولى: قومي بتقطيع الفلفل الأخضر إلى قطع صغيرة وضعيها في علبة نظيفة، ثم قومي بإضافة زيت الزيتون عليها بالعلبة، واتركيها لمدة 10 أيام، ثم قومي بوضعها على شعركِ، وهنا سوف يطول شعركِ بمقدار 5 أشبار خلال عامين.

الوصفة الثانية: مكونة من زيت النارجيل وزيت الجرجير، وفص ثوم مهروس، قومي بوضع كمية من زيت الجرجير تناسب طول شعرِك، وأضيفي إليها كمية مناسبة من زيت النارجيل، ثم أضيفي إليهما فص الثوم المهروس واخلطيها معًا جيدًا، ثم قومي بوضع الخليط على شعركِ ودلكي به فروة رأسِك، واتركي الخليط على شعركِ لمدة ساعتين، وبعدها قومي بغسل شعركِ بالشامبو، ثم قومي بوضع الزيت على شعركِ لمدة دقيقتين، واغسلي بعد ذلك شعركِ بالماء الفاتر.

الوصفة الثالثة: ورق السدر، حيث إنّ ورق السدر هو نبات ذو أوراق خضراء صغيرة، وبها ثلاثة خطوط طولية، ويمكن الحصول عليه مجففًا من عند العطار، قومي بنقع ورق السدر في الماء لمدة ساعتين، ثم دلكي شعركِ وفروة الرأس بالورق يوميًّا، وسوف تحصلين على نتيجة رائعة خلال شهر.

الوصفة الرابعة: كوب من زيت جوز الهند مع بقدونس، وملعقتين من الحناء، قومي بتجفيف البقدونس واخلطيه مع زيت جوز الهند والحنّاء، ثم قومي بتسخين الخليط على النار، ثم قومي بتخزينه واستعمليه بمعدل مرتين يوميًّا، وسوف تلاحظين الفرق في أقل وقت.

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الوصفة الخامسة: وهي البيض، استخدمي عددًا من حبات البيض يناسب طول شعرِك، اِفصلي صفار البيض واخفقيه جيدًا بـ الخلاط الكهربائي، وأضيفي إليه بعد ذلك زيت الزيتون مع زيت السمسم، مع زيت جوز الهند، واخلطيها معًا جيدًا، ثم قومي بوضع هذا الخليط على شعركِ لمدة 3 ساعات.

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