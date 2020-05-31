منها اختفاء السيلوليت بـ"اسبراي الشعر".. 5 استخدامات غير متوقعة لأدوات التجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

إلى جانب الاستخدامات المعتادة والمتعارف عليها لمستحضرات التجميل، فإنها مناسبة أيضًا لجوانب أخرى في الحياة، يمكن الاستفادة منها في إزالة علامة دائمة من الجدران مثلا، وغيرها من الاستخدامات التي نذكرها لكم وفق ما نقل موقع Bright Side.

- معجون الأسنان لتنظيف الحديد

إذا ظهرت على المكواة علامات المناطق المحروقة، فهناك خدعة صغيرة يمكنك استخدامها لتجنب اتساخ ملابسك، افركي القليل من معجون الأسنان على المكواة ثم قومي بتلميعها (احرصي على إيقاف تشغيلها أولًا).

- الشامبو لصيانة فرشاة المكياج

للحفاظ على جودة فرش المكياج، يجب عليك معالجتها مثلما تعالج شعرك، وذلك عن طريق شطفها بالشامبو وترطيبها، سيجعلها نظيفة وناعمة وطويلة الأمد، لكن لا تفعلي ذلك إلا إذا كان لديكِ فرشا مصنوعة من الشعر الطبيعي.

- الفازلين لإصلاح أطراف الشعر المقصفة

أطراف الشعر المقصفة مشكلة جمالية تؤرق الكثير من الفتيات؛ لهذا يمكنك وضع الفازلين على نهايات الخصل، ثم انتظري ساعة وبعدها اغسليه بالماء.

لن ترى نتائج رائعة على الفور فقط، ولكن سيبدو شعرك مختلفًا تمامًا إذا كنت تفعل ذلك بشكل متكرر.

- يمكن استخدام ظلال العيون كطلاء أظافر.

الآن يمكنك وضع ظلال العيون الجريئة التي لم تكن لديك الشجاعة لاستخدامها كطلاء أظافر.

ما عليك سوى وضعه مباشرة على أظافرك لإنشاء تأثير جميل أو مزجه مع طلاء أظافر واضح لخلق لونك الخاص.

- إخفاء السيلوليت مع مثبت الشعر

إذا كنت تشعرين بعدم الأمان بشأن ساقيك، فحاول فقط استخدام مثبت الشعر عليها.

يبدو الأمر غريبا، ولكن من خلال القيام بذلك، يمكنك تقليل مظهر السيلوليت دون إنفاق الكثير من المال على العلاجات. مجرد رش مثبت الشعر (الاسبراي) ثم انتظري بضع دقائق حتى يجف، وأنت على ما يرام.