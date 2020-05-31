تنتظر مولود برج "الدلو" من الجمعة 29 أيار إلى الخميس 4 حزيران أحداث مهمة

مهنياً: اسبوع مهم جدا يحمل احداثا جيدة تحت تاثير الكواكب مجتمعة في الجوزاء الصديق اسبوع مثمر من لقاءات جميلة اتصالات معنوياتحماسة طاقة ثقة بالنفس تطور تأخذك الحظوظ الى الاعلى كل اهدافك تتحقق وتتحرر من القيود وتوظف طاقتك في مجالات ايجابية تدخل في دورة من التعويض يومي السبت والاحد مع وجود القمر في العذراء الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجوزاء تساعدك كفاءتك ومهارتك على التقدم نحو انجازات تفتخر بها سوف تكون في افضل حالاتك يومي الاثنين والثلاثاء مع انتقال القمر الى برج الميزان الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الجوزاء ايام رائعة ما تسمح لك بنقاش كل المواضيع التي تهمك وتفتح امامك مجالًا جديدًا تدعمك الظروف الفلكية وتكسبك سحرا وجاذبية كبيرة تحسم امورك وتقرر مسارك انت سيد الموقف تتبدل التاثيرات الفلكية مع انتقال القمر الى معاكسة برجك من العقرب يومي الاربعاء والخميس فلا مفر ولا مهرب من تقديم بعض التنازلات من اجل ارضاء احدهم وتسهيل امرك. دقّق في الاجراءات، ولا تتسرع في التوقيع على عقد قبل استشارة المختصين ولا تعرض نفسك للمشاكل ساير جامل وتصرف بحذر.تختفي الغيوم يوم الجمعة تحت تاثير خسوف القمر من القوس اي من بيت العمل والاوراق والمستحقات ويسير الى بعض التغييرات في حياتك الاجتماعية والمهنية كما يحمل لك اخباراً مفاجئة.

عاطفياً: تسيطر الرومانسية والجو الدافىء على حياتك الشخصية والعائلية مع وجود كوكب الزهرة في برج الجوزاء الهوائي الصديق الذي يحمل اليك الهدايا العاطفية فتفرح بالقرب من الاهل والاولاد والاحبة وبعض الاشخاص وتتمتع بشعبية مميزة فإذا كنت تنتظر وقتاً مناسباً لإظهار الثقة بالحبيب أو للوقوف الى جانبه العازب قد يقع في الحب او يحظى بفرصة للخروج وللتعرّف الى شخص يلفت انتباهه في مناسبة عامة.

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