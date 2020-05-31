تنتظر مولود برج "الحوت" من الجمعة 29 أيار إلى الخميس 4 حزيران أحداث سعيدة

مهنياً: اسبوع ناجح تتوصل الى اهدافك والى بحث بمسائل مالية مهمة جدا وحسم الامور القانونية ومصرفية شرط ان تتوخى الحذر من وجود الكواكب مجتمعة في الجوزاء في مواجهة برجك بالاضافة الى الانتباه من تاثيرات المريخ التي تسبب لك الحوادث والخلافات البداية مع يومي السبت والاحد بداية متقلبة ممع وجود القمر في العذراء الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجوزاء ما يعني ايام متقلبة صعبة تطلب منك الاهتمام والمتابعة فلا تستخف في الواجبات وابتعد عن التحديات لكن بالرغم من التناقضات والتغييرات والمفاجآت المهنية والمالية سوف تفرح باجواء التجدد والفوائد الكبيرة التي تقطفها من التاثيرات المثلث الفلكيالهوائي بين القمر من الميزان يومي الاثنين والثلاثاء ما يعزز ارادتك على التحرك الواسع بأمان وسلام ويحمل لك ازدهاراً للمشاريع ومكافآت وتطورات جميلة وربما ارباحاً وانفراجات مالية ومعنوية كذلك عليك ان تراهن على يومي الاربعاء والخميس مع انتقال القمر الى العقرب المائي فتتحول الامور الى احتفالية فرح راحة انفتاح تقدم محبة لطافة نفسية مرتاحة مدعوم من الحظ والصدف تتحقق امنياتك فترة تعطيك حقك ان شطارتك في ان تعمل على الامور الصعبة تختم الاسبوع يوم الجمعة مع خسوف القمر من القوس من البيت العاشر ويسبب تنافرا مع المريخ ونبتون ويدعوك الى التأني في كل مبادرة تقدم عليها كما يشير الى تغييرات كبيرة تحصل في محيطك المهني والى اجراءات حكومية او ادارية قد تغير معالم الطريق حاول ان تكون موضوعي بالتعامل مع الامور.

عاطفياً: وجود الزهرة المتراجع في موقع معاكس من برجك من الجوزاء يجعلك تعيش اجواء عاطفية بطيئة وغير مشجعة على إثارة المواضيع الحساسة والجديدة فلا تبحث عن المشاكل لأن الظروف لن تدعمك فالأجواء مشحونة بالتوتر وطباعك ليست هادئة كما يجب. للعازب قد تتسرع بكلمة أو انفعال فيحصل سؤ تفاهم ويسبب في أزمة ثقة بالتأكيد أنت بغنى عنها.

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