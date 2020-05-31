تنتظر مولود برج "القوس" من الجمعة 29 أيار إلى الخميس 4 حزيران أحداث مهمة وحاسمة

مهنياً: اسبوع مهم وحاسم بسبب خسوف القمر الحاصل في برجك يوم الجمعة ويتحدث عن تجربة تمر بها قد تغيير مصيرك كليا تحول ممتاز ومهم انقلاب في المعطيات لصالحك صفحة مختلفة انفراجات على كافة المستويات لكن سوف تطل على بداية اسبوع من التقلبات والمفاوضات الدقيقة يومي السبت والاحد مع وجود القمر في العذراء الذي يشكل مربعا فلكيا مع برج خصمك الجوزاء ما يعرضك للاهتزاز النفسي عند اول عائق يتحدث الفلك عن ظهور خصم او منافس قوي لذلك تجنب إثارة الخلافات مع الزملاء والمسؤولين تخف الضغوط وتتحسن الامور مع انتقال القمر الى برج الميزان الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الجوزاء يومي الاثنين والثلاثاء ويشجعك على التلاقي وتذليل العقبات وإيجاد الحلول وإقامة الحوارات الفعالة التي انت بحاجة اليها تتمتّع بالجرأة لاتخاذ القرارات المناسبة والتي تخدم مصالحك وتكون صاحب شخصية لافتة تعكس ثقة عالية بالنفس الامر الذي يجذب الزبائن والصفقات واهل النفوذ. تتبدل الاجواء الفلكية مع انتقال القمر الى العقرب يومي الاربعاء والخميس فتشعر بطاقة ضعيفة فارغة من اي جديد تاخير هدوء خمول كسل تراجع انتبه للامور الاستشفائية والمعاملات ولا تنجرف وراء التحديات. تتحسن الاوضاع وتنقلب الامور لصالحك يوم الجمعة فتمضي عطلة اسبوع مميزة تحت تاثير خسوف القمر من برجك الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجوزاء ما يجعلك تحقّق تطورات مهمة ويحمل اليك المناسبات الجميلة وحلولاً للمشكلات السابقة.اسبوع جيد تتحرك فيه بسهولة.

عاطفياً: على الصعيد الشخصي لا تنتظر شيئاً من احد اذ ان التطورات قد تخيبك تحت تاثير الزهرة المتراجع في الجوزاء فتشعر بمراوحة المكان او تعيش جفاء ما وضرورة التاقلم مع بعض الظروف قد تتراجع الحظوظ وتبرد المشاعر ويكبر خطر الانفصال أو النزاع والخلاف مع الحبيب والشريك للعازب, قد لا تتوافر ظروف جيدة لتمضية أوقاتاً من الرومنسية او فرصاً للارتباط.

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