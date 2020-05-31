تنتظر مولود برج "الجدي" من الجمعة 29 أيار إلى الخميس 4 حزيران أحداث مهمة جدًا

مهنياً: اسبوع مهم جدا جدا يحمل مفاجآت تطورات مسائل رائعة تتحرر من الضغوطات الكبرى البداية مع يومي السبت والاحد سوف تعيش اوضاعا ايجابية مع وجود القمر في العذراء الترابي الصديق تستعيد أنفاسك لتسيطر من جديد على لكن حاول أن تبقى متحفظاً يومي الاثنين والثلاثاء تحت تاثير المثلث الفلكي بين القمر من برج الميزان والشمس من برج الجوزاء من البيت العاشر بيت السمعة النجاح والطلة بيت الطموحات الذي يسبب لك صعوبة في الوصول الى اهدافك تقلبات وتعب ولقاءات صعبة كن حذرا ولا تعط ثقة متسرعة، سيكون بانتظارك بعض العراقيل وتشعر وكأن مؤمراة تحاك ضدك. تعود الامور لتتحسن وستسمح لك بالتقدم خطوات كبيرة على كافة الاصعدة مع انتقال القمر الى العقرب يومي الاربعاء والخميس ما يجعلك متفائلاً لكل جديد وتتعاطى بايجابية مع كل ما يحيط بك. فتصل الى مرحلة عالية تتقدم ترتاح سفر أو لقاء خارج البلاد فأنت متفائل وإرادتك صلبة تهزم كل المواجهات تختفي المنافسة وتخلو لك الساحة لتسجل انتصاراً تلو آخر، وتحقق ارباحًا في العمل التجاري وتحصد انسجامًا وتوافقًا على صعيد العلاقات العائلية وغيرها. تعود العاصفة الفلكية بسبب خسوف القمر من القوس في البيت الثاني عشر الذي يشكل مربعا مع الشمس من الجوزاء في مواجهة برجك يجعلك اكثر انعزالا انتبه من خيبات الامل والتراجع النفسي والمعنوي واهتم بالامور البسيطة فقط.

عاطفياً: يرسل لك كوكب الزهرة المتراجع في برج الجوزاء تاثيرات رائعة ومميزة ترتفع اسهمك الاجتماعية وتلفت الانظار لتكون مرشّحًا لمناصب مهمّة. فإذا كنت مرتبطًا تقوى الروابط والعواطف، وتجد المزيد من القواسم المشتركة مع الشريك والاولاد والاهل والاحبة والاصدقاء للعازب قد تلتقي من يلفت انتباهك، وربّما تدخل في علاقة جدّية.

قد يهمك أيضاً :

تنتظر مولود برج "العذراء" من الجمعة 15 إلى الخميس 21 أيار أحداث متغيرة

Advertisements

تنتظر مولود برج "الجوزاء" من الجمعة 15 إلى الخميس 21 أيار أحداث جيدة