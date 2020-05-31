تنتظر مولود برج "العقرب" من الجمعة 29 أيار إلى الخميس 4 حزيران أحداث حاسمة

مهنياً: اسبوع حاسم ومهم جدا يجعلك تدور في حلقة مالية ومهنية وتالق اجتماعي وعجاب وتقدير حاصة يومي السبت والاحد مع وجود القمر في العذراء يومي السبت والاحد من افضل ايام الاسبوع يلمع نجمك وتنمو شعبيتك فأنت بصدد تحقيق احلامك وكل ما تتمناه وتكون مرتاح وممتن بما تملكه وتجد سهولة في ايصال افكارك وتوسيع اعمالك في الخارج لكن سوف تتبدل الاجواء يومي الاحد والاثنين مع انتقال القمر الى برج الميزان ليشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من الجوزاء فتكون فترة غير مناسبة وغير فعالة فترة خيبة امل وتحضير واعادة تقييم فترة راكدة روتينية تمامًا وفارغة من الحظوظ تتراجع معنوياتك دقّق في عملك وراجع حساباتك تفاديًا للأخطاء تعود الاحوال وتتحسن مع انتقال القمر الى برجك لينضم الاربعاء والخميس ما يعزز ارادتك ويحفزك على التحرك الواسع بأمان وسلام. كما تحصل على مكافآت وتطورات جميلة وربما ارباحاً وانفراجات مادية اطلب وتمنى كل الامور العالقة تتسهل وتمشي في طريق صحيح وممتاز كذلك سوف تعيش عطلة اسبوع جيدة تحت تاثير خسوف القمر من القوس يوم الجمعة اي البيت الثاني بيت المال الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجوزاء ما يعني فرص ثمينة نجاح حماسة يوم صالح للنقاشات المالية او قد تطلق مشروعا وتقطف ثمار ما زرعت لكن على مواليد العشرية الاولى الانتباه من تاثيرات اورانوس المعاكسة من برج الثور والابتعاد عن المشاكل تحت تاثير زحل من برج الدلو .

عاطفيّاً: وجود الزهرة المتراجع في الجوزاء ينعش العواطف يجعل الاوضاع العائلية والشخصية تزدهر وتقوى الروابط وتتعزز الالفة بين الاهل والاولاد للعازب تمارس سحراً اخّاذاً وتتابع قصة عاطفية بدأتها سابقاً، وتستقطب المعجبين والمعجبات. تلفت الانظار وتبدو مميّزاً بحضورك، او قد تعرف فرصة عاطفية جدّية تحمسك على الخطوبة والارتباط.

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