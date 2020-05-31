تنتظر مولود برج "الميزان" من الجمعة 29 أيار إلى الخميس 4 حزيران أحداث جيدة

مهنياً: اسبوع مهم جدا اسبوع حاسم غني وممتاز تحت تاثيرات الشمس من الجوزاء اسبوع يشير الى انطلاقة جديدة مختلفة تجت تاثير الكواكب المجتمعة من الجوزاء الهوائي الصديق وزحل من برج الدلو الصديق اسبوع نشيط يساعدك ان نجاحك مضمون شرط ان تعمل على الاصول اسبوع مهم لاتخاذ القرارات والتوجهات الثابتة من اهم الفترات في السنة لكن بداية الاسبوع تطلب منك الابتعاد عن الضؤ والعمل بعيدا عن الضجيج والاعلان كما الانتباه الى كل التفاصيل ان تحديات القمر الموجود في العذراء يومي السبت والاحد تعقّد الأمور وقد تواجه بعض التاجيل لكن الظروف الاهم وصول القمر الى برجك يومي الاثنين والثلاثاء الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الجوزاء فتتغير الظروف لصالحك ويخلق عندك نظرة مختلفة في قرارات كانت عالقة كل الامور تصل على طبق من فضة تقدم تطور تغيير تنويع كما بانتظارك اخبار سارة إنها فترة للحركة وفي الحركة بركة وخير وبقدر ما تزداد وتنشط حركتك بقدر ما تنمو وتكبر فرص النجاح يتابع الحظ طريقه مع وصول القمر الى البيت الثاني اي الى بيت المال في برج العقرب يومي الاربعاء والخميس ما يجعلك تتعرف الى اوساط مصرفية مالية تربح تستثمر تبيع تشري تحقق المكاسب الكبيرة تبدو المعنويات مرتفعة كما التفاؤل تتحسن اوضاعك المالية فترة نجاح فترة شهرة وتألق شرط ان تخطط بدقة فقط انتبه من الملفات القانونية فترة حماسية لكنها فترة دقيقة تطلب منك الوعي والذكاء لمتابعة الامور تتابع الحظوظ مع وصول خسوف القمر من القوس يوم الجمعة ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجوزاء تتبدل نفسيتك تقوى طاقتك جسديا وفكريا اخبار حلوة قادر ان تحسم الامور وتعطي الجواب السريع عطلة اسبوع مهمة حماسية صاخبة مليئة بالنشاطات والتنقلات والزيارات.

عاطفياً: ان وجود كوكب الزهرة المتراجع في برج الجوزاء يجعلك تعيش اسبوعاً عاطفيا وعائليا رائعا ومميزا، تُقدّم خلاله الدعم والتسويات والتنازلات للأحباء رغبة منك في توطيد العلاقات وحمايتها. تتطوّر العلاقات وتتبدّد اجواء التشنج كليًّا اذا كانت لديك الرغبة في ذلك. للعازب, قد تلتقي شخصًا يلفت اهتمامك او تختار هذه المرحلة للارتباط انها فترة رومانسية بامتياز.

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