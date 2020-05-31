تنتظر مولود برج "العذراء" من الجمعة 29 أيار إلى الخميس 4 حزيران أحداث مهمة

مهنياً: بالرغم من وجود الكواكب مجتمعة في مواجهة برجك من الجوزاء بالاضافة الى وجود المريخ في الحوت سوف تعيش اسبوع واعد جدا كل الاجواء من حولك غنية بالتاثيرات الايجابية والانفراجات والنجاحات التي تمهد لتغيير إيجابي في مجال عملك مع وجود القمر في برجك يوم السبت والاحد في موقع ممتاز يساعدك ويدعمك ويحمل اليك الحظوظ ويتحدث عن سفر وعن تجربة جديدة ومغامرة وتغييرات ايجابية كذلك سوف تعيش اجواء مناسبة لانهاء الواجبات والاعمال الروتينية تحت تاثير القمر من الميزان يومي الاثنين والثلاثاء اي في البيت الثاني الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الجوزاء يعطيك الحظ والربح وطاقة ناشطة جدا لكن لا يخلو الامر من بعض المسائل المالية والاقساط والمستحقات تقدم ولا تخاف من اي شيء لكن راقب حساباتك وخفف من مصروفك تتابع الحركة والتقدم مع وصول القمر الى العقرب يومي الاربعاء والخميس فتستفيد من الظروف المؤاتية في الوقت المناسب وتتجدد الحركة وتتوضح الامور اجواء ممتازة ناشطة جدا تجعل منك منافسا قويا طلتك تصرفاتك قوية وممتازة فكل شيء يسير على ما يرام وكما تشتهي، لاتفوت الفرص فالحظ يحالفك ويدعوك للتحرك تختم الاسبوع مع خسوف للقمر في مواجهة برجك من القوس يوم الجمعة ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجوزاء ما يسبب لك القلق الهموم التاخير والتاجيل والتوتر والعصبية ابتعد عن المشاكل ولا تلوم الاخرين اذا كانت الامور صعبة ومعقدة حافظ على هدوئك اسبوع يتطلب منك الاهتمام بصحتك وسلامتك وعدم تعريض نفسك للمخاطر.

عاطفياً: تواجه بعض الافكار السوداء تحت تاثير الزهرة المتراجع في الجوزاء الذي قد يسبب لك القلق فحاذر من اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق في مصير احد الاولاد استفسر عما يثير مخاوفك واستوضح الامور وانتبه من الوقوع ضحية القلق وحاول ايجاد وسائل للتسليّة ولإبعاد الهواجس عن رأسك للعازب, اسبوع ضاغط ومتطلب تجنّب حاليًا كل من لا تثق بنواياه الصادقة.

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