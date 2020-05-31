تنتظر مولود برج "الأسد" من الجمعة 29 أيار إلى الخميس 4 حزيران أحداث سعيدة

مهنيا:ً اسبوع حلو ومهم جدا يحمل اهتمامات كثيرة ونظرة متفائلة للامور مع وجود الكواكب مجتمعة في برج الجوزاء الذي يقدم لك نوع من نشاط حماسة حظ وتقدم طاقات فلكية داعمة خاصة مع وجود القمر في بيت المال يومي السبت والاحد بيت الدعم والمساعدات المالية والمكاسب والارباح ايام غنية جدا تجعلك تتمتّع بحيوية هائلة لكن لا تبالغ في المصاريف. تتابع المكافآت وتتحرك الامور وتتقدم يومي الاثنين والثلاثاء مع انتقال القمر الى الميزان الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الجوزاء فتتلقى خبرا يسعدك ويتعلق بتقدم مهني وعرض وتغيير ونجاحات وتفاهم وقد يمهّد لتغيير إيجابي في مجال عملك فتشعر بسعادة كبيرة ترافقك وتعطيك على قدر ما انت تجتهد وتشتغل كي تحصل على ما تريد ايام مهمة لكن من المحتمل ان تشعر بمزاجية التباسات خلافات مع انتقال القمر الى العقرب يومي الاربعاء والخميس ما يعني ايام ضعيفة تحمل قلق تعب وظروف ضاغطة وتقلبات مزاجية كن حذر جدا ولا توقّع على ورقة او مستند قد تخسر فرصة عمل مطروحة او تهدد عملك الحالي انتبه ولا تظهر صفاتك السلبية ولا تأزم الامور تهدا العاصفة وتعود المياه الى مجاريها تصحح وترمم وتصبح الاجواء افضل لتنطلق بكل ثقة بالنفس تحتفل وترتاح جدا جدا مع خسوف القمر من برج القوس الناري الصديق الذي يشكل مربعا فلكيا ناريا مع برج الجوزاء يوم الجمعة يوم غني جدا دسم بالحظوظ اسبوع جيد جدا فما عليك الا ان تختار التوقيت الافضل كي تستفيد من الفرص يبقى على مواليد العشرية الثانية الانتباه من المشاكل والحوادث بسبب كوكب زحل من الدلو واورانوس من الثور.

عاطفياً: تنتظرك تطوّرات مهمة في هذا الاسبوع الواعد، حيث يبتسم لك الحب، ويحمل لك وعودًا ومفاجآت عديدة مع وجود كوكب الزهرة المتراجع في برج الجوزاء الصديق تمتلئ حياتك العاطفية بالهدايا واللقاءات العذبة والرومانسية التي تبلغ اوجها. تزدهر العلاقات الاجتماعية كما الشخصية، للعازب تعيش قصة حب مشوّقة ربما، او تحصل على ما تريد او تحقق رغبةبارتباط او خطوبة.

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