تنتظر مولود برج "السرطان" من الجمعة 29 أيار إلى الخميس 4 حزيران أجواء ضاغطة

مهنياً: الجو العام ضاغط يحمل تعقيدات ومسائل صعبة تحت تاثير الكواكب في مواجهة برجك من الجوزاء في اعلى نقطة بالدائرة الفلكية لكن سوف تعيش اسبوع نشيط سريع مثمر ونجاحات وامور سهلة وطاقات فلكية داعمة تسمح لك بالقيام بمبادرة للتغيير وفتح صفحة جديدة بداية اسبوع تجعلك متحمس تفاوض تناقش وتغير الشروط التي تريد انت انسان واعي واسرع من غيرك ظروفك جيدة خاصة يومي السبت والاحد تحت تاثير القمر من العذراء فتتحسّن ظروفك بشكل واضح تستفيد من الاجواء الايجابية قد تحقق احلامك وتجسّد بعض المشاريع المالية والافكار الاستثمارية. تتبدل الاحوال الفلكية مع انتقال القمر الى برج الميزان يومي الاثنين والثلاثاء ويشير الى عرقلة مهنية ويجعلك تعيش هواجس مالية وشكوك في بعض الشركاء في العمل كن معتدلا في تصرفاتك ولا تدخل في مبارزة او منافسة تتحسن الاوضاع من جديد مع وصول القمر الى العقرب الصديق يومي الاربعاء والخميس الذي يقدم لك التسهيلات الكثيرة والايجابيات والصدف الجميلة طلوب وتمنى نجاح ارتياح تقدم وخيارات مناسبة تخدم مصالحك فتتزوّد بالثقة بالنفس وتفرض قواعدك وقوانينك، او تباشر بتعلّم شيء جديد واكتساب معرفة تحتاجها لمشاريعك المستقبلية. بالنسبة الى عطلة الاسبوع مع خسوف القمر من برج القوس الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجوزاء يوم الجمعة ويشير الى تغييرات في مجال العمل وفي توجهاتك كما يشير الى مفاجآت في حياة الادك والى ضرورة الاعتناء بصحتك او بصحة احد المقربين.

عاطفيّاً: لا يناسبك وجود كوكب الزهرة في الجوزاء المواجه لبرجك ما يجعلك مضطر الى تسوية بعض الاوضاع العاطفية وتقديم بعض التنازلات للشريك، حتى ولو عاندك واعترض على افكارك وبرامجك. للعازب تعيش مناخًا دقيقًا ومتقلّبًا بين الصفاء والزعل لذلك لا تتخذ قرارات مصيرية الآن ولا تفقد الامل بأفكار سوداء وهواجس.

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