تنتظر مولود برج "الجوزاء" من الجمعة 29 أيار إلى الخميس 4 حزيران أحداث متنوعة

مهنياً: اسبوع مهم يحمل لك التنويع اسبوع واعد بالنجاح يفتح لك ابواب جديدة من التقدم والربح اسبوع جيد مع تواجد الكواكب في برجك في موقع مشجع ديناميكي يعطيك طاقات كبيرة وانطلاقة جيدة جدا لكن انتبه من يومي السبت والاحد من تاثيرات القمر من برج العذراء المواجه لبرجك بحيث تتداخل الامور مع بعضها الافضل لك الّا تُجازف بمشروع جديد وان تعيد حساباتك وترتيب الاولويات لكن مع وصول القمر الى برج الميزان الصديق اي الى البيت الخامس في بيت العائلة والرومنسية ليشكل مثلثا فلكيا مع برجك يومي الاثنين والثلاثاء تتحسن وتتسهل الظروف وتصبح لطيفة جدا جدا وتحقق امنياتك وطموحاتك خاصة كل ما له علاقة بالقصص المالية فاوض تابع ساوم اشتري فانت الاقوى فتنعم باوقات مميزة من الاشراق والنجاح وبلوغ الاهداف كما يبارك الفلك كل الاعمال الفكرية والمتعلقة بالدراسات والاعلام والمحاضرات يتابع الحظ مع وصول القمر الى العقرب يومي الاربعاء والخميس يتغير قدرك وتفرح ببعض الفرص لتجتاز دورة من التجدّد فتصحّح ما كان عالقًا، لكي تنطلق بقوة اكبر تتبدل الظروف مع خسوف القمر من برج القوس الذي يشكل مربعا فلكيا مع برجك يوم والجمعة ما يجعلك متوتر منزعجا من كثرة المتطلبات والمصاريف والفواتير والاستحقاقات المالية والضغوط والتعب الجسدي والمعنوي والمسؤوليات الكبيرة اسبوع كثير كثير حلو حلو حلو مثمر نظم شغلك ونظم وقتك.

عاطفياً: تحمل اليك تاثيرات الزهرة المتراجع في برجك اجواء رومنسية وعلاقات عاطفية صاخبة فتبلغ عواطفك اوجها وتكون على وئام مع الحبيب. تتمتع بشعبية كبيرة ، وتكون قدرتك على استقطاب عدد كبير من المعجبين عالية جدًّا. ويجعلك تعيش افراحا ولقاءات شخصية واجتماعية للعازب تستفيد من اجواء رومنسية دافئة مناسبة وتتلقى جوابا او عرضا للزواج.

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