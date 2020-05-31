تنتظر مولود برج "الثور " من الجمعة 29 أيار إلى الخميس 4 حزيران أحداث بارزة

مهنياً: اسبوع مهم يحمل اكثر من مسألة تجعلك تركض في كل الاتجاهات حتى تنهي اعمالك بطريقة صحيحة البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في العذراء الصديق ليشكل مربعا مع الشمس من الجوزاء فتكافأك الحظوظ وتعطيك الكثير من الفرص والاخبار الممتازة فتنطلق بإشراق كبير فتحصد ما زرعت وتحقّق بعض الاحلام ترتفع المعنويات اكثر وتشعر بالارتياح يومي الاثنين والثلاثاء تحت تأثير القمر من برج الميزان الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الجوزاء اي في البيت السادس يعطيك النشاط والحب والحماس وتتلقى الهدايا القدرية والدعم المادي تُتاح لك فرص مالية في بلدان غربية او مع بعض الغرباء والاجانب. لكن لا تتوّقع تضامنا مع قضيتك يومي الاربعاء والخميس مع وصول القمر الى العقرب الذي يشكل صراعا على النفوذ والاوضاع المتقلبة والضاغطة انها الفترة الاصعب والاكثر تشنجا وتوترا تتذمّر من تراجع في العلاقات والأرباح والمعنويات وحاول ان تضبط الطاقة الجارفة التي في داخلك واستفيد منها في المفاوضات وسيطر على اعصابك وكن دقيق ومرن نختم الاسبوع مع المربع الفلكي بين خسوف القمر من القوس والشمس من الجوزاء يوم الجمعة فتختفي المعاكسات والمنافسات وتسجل غياب للاشخاص المزعجين وتبدا حياتك بالتحسن لكن مطلوب منك الليونة والمسايرة اسبوع جيد يمشي بطريقة جيدة ومثل ما تريد يبقى على مواليد العشرية الاولى الانتباه من تاثيرات كوكب اورانوس الضاغطة اسبوع متطلب لكنه غير سلبي حاول ان تكون واضحا وجازا لكل شاردة وواردة اسبوع يتطلب اهتمام وتركيز.

عاطفياً: لا تزال تشعر بتاثيرات كوكب الحب الذي يتراجع في برج الجوزاء الذي يعطيك الفرح والسلام والانسجام فتبدو في افضل حالاتك مستفيدا من الاجواء الرومنسية للعازب قد تجد الانسان الملائم لك والذي يتجاوب مع تطلعاتك وأهوائك ما يجعلك متفهماً منسجمًا مع المحيط فتستقطب بعض الفرص الرومانسية الجديدة او المشاريع الخلاّقة.

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