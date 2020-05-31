تنتظر مولود برج "الحمل" من الجمعة 29 أيار إلى الخميس 4 حزيران أحداث مؤثرة

مهنياً: أسبوع مهم يحمل أحداث بارزة اهدها خسوف القمر في برج الجوزاء الصديق اسبوع لاكتمال الامور والانتقال من مرحلة التحضير الى مرحلة المباشرة وتنقل الى نقطة اعلى من التقدم فتتلاحق الاخبار الطيّبة والمشاعر الايجابية ترسم لجديد وتكون نظرتك الى الامور شاملة كذلك سوف تكون بداية الاسبوع فعالة نشيطة وسهلة تحت تاثير القمر من العذراء يومي السبت والاحد اي بيت الشغل وتحديد الاولويات والاهتمامات الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجوزاء الذي يوفر لك مشروعا مهما تتبدل الاوضاع الفلكية مع انتقال القمر الى برج الميزان في مواجهة برجك ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الجوزاء في موقع معاكس يعاكسك يومي الاثنين والثلاثاء تدخل فترة متقلبة متناقضة الملامح تحمل بعض الصعوبات والتعقيدات انت بحاجة الى الانضباط والهدوء كي لا تتأزم الاوضاع الشخصية والعائلية حاول ان تاخذ الاشياء بموضوعية وكن مرنا جدا وحذرا جدا لكن بالرغم من المواجهات الفلكية والتناقضات في الاوضاع سوف ترتاح من الضغوط وتكون الاجواء الطف تحت تاثير القمر من العقرب يومي الاربعاء والخميس ظروفا مناسبة تسهل اوضاعك المالية قد تحصل على سلفة او دين او مساعدة مالية لا تخف من المجازفة لكن هناك ضرورة لاعتماد الدبلوماسية والحوار الهادىء والمرونة في ترتيب الامور كي تنجح تتحسن الظروف وتدخل في عطلة اسبوع استثنائية مع انتقال القمر الى برج القوس الصديق الذي يشكل خسوفا يوم الجمعة اي في البيت التاسع بيت السفر وبيت الاهتمامات الجديدة وبيت التغير والطموحات ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجوزاء فتكون انت الرابح الاكبر من هذه التاثيرات الجيدة والرابحة يكافأك الحظ ويساعدك اسبوع مهم يحمل اوقاتا اجتماعية جيدة ومناسبات سعيدة.

عاطفيّاً: يتابع كوكب الزهرة تراجعه في برج الجوزاء ما يجعلك تبدو سعيداً وتميل فعلاً الى التعاطف مع الشريك والاولاد والاحبة والاستماع الى مشاكلهم ومتاعبهم. تتمتّع بالقدرة على ايجاد الحلول المناسبة وتجد بالمقابل حناناً واهتماماً من قبلهم. ستشعر بالأمان ولن يخيب أملك.للعازب تعيش احلاما سعيدة وتنطلق مغامرا في مجالات جديدة للمرة الاولى

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