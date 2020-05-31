لا ترمي قشور هذه الفواكه بعد اليوم.. استخدمها في عمل المطهرات والمنظفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

الاستفادة من الفواكه لا يعتمد فقط على تناولها، ولكن للقشور أيضًا فائدة أخرى، لذا لا يجب التسرع في إلقائها بالقمامة.

وتساعد قشور الفواكه المختلفة، في صنع منظف أو مطهر، وكذلك معطر قوي للمنزل برائحة الفاكهة المفضلة لديكم، بالإضافة إلى أن إعادة التدوير والاستفادة من القشور، تقلل من النفايات المنزلية، وتقلل فرص الإصابة بالحساسية، كما توفر الكثير من المال في شراء منظفات كيميائية، وذلك وفق ما نقل موقعا "onegoodthingbyjillee" و"pureecoindia".

- منظف

استخدمي قشور الفواكه الحمضية، مثل الليمون والبرتقال، والجريب فروت، ويمكن وضع نوع واحد أو استخدامهما جميعها.

قطّعي القشور ثم ضعيها في زجاجة، ثم أضيفي الخل، واتركيهم لمدة 4 أسابيع مع تحريكهم يوميًا لضمان الاختلاط، بعد ذلك صفي الخليط، واستخدميهم في زجاج رشاش، لتنظيف البوتاجاز أو الرخام، أو الأرضيات وكذلك الزجاج.

- مطهر

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لصنع مطهر من الحمضيات، استخدمي القشور مع صودا الخبز، 1\8 كوب من مسحوق البوراكس، واخلطي المكونات مع بعضها واستخدميها لتنظيف الأرضيات بواسطة أسفنجة ناعمة، ويمكن إضافة زيت ليمون للتعطير وإزالة البقع الدهنية الصعبة.

- ملمع أثاث

امزجي عصير الليمون مع زيت الزيوت، مع قشور الفواكه الحمضية، لتلميع الأخشاب.

-منظف الفواكه

اخلطي قشر الفواكه التي ترغبين فيها، أناناس أو بطيخ أو مانجو، وغيرها، مع الماء في زجاجة بلاستيكية، واتركيهم لمدة 3 أشهر في مكان مظلم، مع الالتزام برج الزجاجة في الشهر الأول، وتركها بعد ذلك دون أي حركة.

بعد انتهاء الوقت يتم تصفيتها بواسطة قطعة قطن، ويتم استخدامها لتنظيف الأرض، وطرد الحشرات، ويمكن استخدامها مع مسحوق الغسيل كمعطر.