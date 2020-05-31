احذر.. هذه العلامات بوجهك تخبرك ببعض المشكلات الصحية بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

أصبح الوجه أحد أكبر المؤشرات التي تنبهك إلى ما يحدث في جسدك، حيث إن هناك بعض العلامات التي تظهر عليه وتشير إلى حدوث بعض المشاكل الصحية أو عدم التوازن.

فعند تدقيقك في المرآة والنظر إلى وجهك ستكتشف العديد من التغيرات التي تشير إلى اختلافات تحدث بداخلك أو نقص عنصر معين يحتاج إليه الجسم، والتي نذكرها لكم وفق ما نقل موقع "health".

العين:

إذا كان الجفن السفلي شاحب اللون فهي علامة لنقص الحديد في الجسم وانخفاضه يجعل الجم اقل احمرار ويفقد العين اللون الوردي الصحي ، فيجب إمداده بالحديد لصنع الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء، ما يساعد على حمل الأكسجين وضخه في الجسم كله.

الهالات السوداء:

وإذا كنت تنام جيدًا وتعاني من وجود الهالات السوداء تحت العين فقد تكون علامة بأن لديك حساسية من منتجات الألبان والأبقار، أو الحساسية الموسيمة والجفاف والاستهلاك الزائد للملح.

الحاجب:

تغيير شكل الحاجب إلى الطويل، يشير إلى قصور في عمل الغدة الدرقية أو إنهاك الغدة الكظرية، وحاول أن تعالجها بتغييرات في نمط حياتك نحو حياة صحية لتقليل التوتر.

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شقوق الفم:

الشقوق الموجودة حول الفم علامة على نقص فيتامين b2، الذي يعمل كمساعد أنزيم لإطلاق الطاقة في الخلايا، بالإضافة إلى المساعدة في نمو وإنتاج خلايا الدم الحمراء، والموجود في اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والفطر واللوز والخضر ذات الأوراق الداكنة.

نزيف اللثة المتكرر:

كما أن نزيف اللثة المتكرر يكون علامة على نقص فيتامين سي لنمو وإصلاح الأنسجة في جميع أنحاء الجسم، فاحرص على تناول الحمضيات والكيوي والبروكولي والخضروات الورقية.

البشرة:

حبّ الشباب

ظهور حبّ الشباب على جبينك يشير إلى استخدامك لمنتجات تسد المسام وافتقار جسدك إلى العناصر الغذائية الأساسي، وإذا لاحظت وجودها على خديك يشير إلى إرهاق الجهاز الهضمي، فاتبع نظاما غذائيا تحت إشراف طبيب للتحسين من أداء الجهاز الهضمي، أما إذا ظهرت على خط الفك يكون بسبب اختلال التوازن الهروموني، ويستلزم زيارة الأمر زيارة الطبيب.

بشرة جافة:

وإذا كانت بشرتك جافة، فيدل ذلك على افتقار جسمك إلى الأحماض الدهنية الأساسية، فاحرص على تناول الأسماك والمكسرات والبذور والأفوكادو، واستخدم مرطب عالي الجودة لترطيب بشرتك.