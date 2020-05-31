الكمامة إجبارية.. استشاري يقدم نصائح مهمة لمرضى الجهاز التنفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

ارتداء الكمامة أصبح إجباريًا على المواطنين، وخصوصا في بعض الأماكن مثل المؤسسات الحكومية والبنوك والمواصلات العامة، وذلك ضمن قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا، خلال تنفيذ خطة التعايش.

وفي هذا الصدد، يقدم لنا الدكتور إبراهيم عبد الفتاح، أستاذ الأمراض الصدرية بطب الأزهر، نصائح لمرضى الجهاز التنفسي قبل ارتداء الكمامة.

اقرأ أيضا:

هل يمكن التقاط فيروس كورونا في المنزل أكثر من الخارج؟

ونصح استشاري الأمراض الصدرية في البداية بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، خاصة مرضى الجهاز التنفسي، لأن هذه المرحلة تعتبر أخطر مرحلة، نظرا لتزايد أعداد الإصابات والوفيات يوميا، لذلك يجب عليهم عدم الخروج دون ارتداء الكمامة.

Advertisements

وطالب مرضى الجهاز التنفسي بضرورة اختيار الأنواع الجيدة من الكمامات والبُعد عن الكمامات المصنوعة من الأقمشة، حيث إن المركز الأمريكي لمكافحة الأوبئة والوقاية منها CDC الأمريكي حذر من وضع أغطية الوجه القماشية لأي شخص يعاني صعوبة في التنفس.

وأضاف لـ"الخليج 365"، أنه يجب على مرضى الجهاز التنفسي الالتزام بارتداء الكمامة في المواصلات العامة والعمل وعند الخروج من المنزل بوجه عام.

وأكد "عبدالفتاح" أن ارتداء الكمامة لا يمنع مرضى الجهاز التنفسي من التنفس، وإن ارتدائهم للكمامة طوال اليوم وهم خارج المنزل لا يتسبب في إيذائهم.

أشار إلى أن أفضل نوع كمامة لمرضى الجهاز التنفسي هي "N95"، حيث إنها تقدم حماية كبيرة لمن يرتديها، وفعالة في منع دخول 95% من جزيئات الهواء الصغرى، ولكن إذا لم يمكن الحصول عليها يمكنه استخدام الكمامة اللبني.

اقرأ أيضا:

احنا أقوى من كورونا