خلطات زيت الجرجير وفوائد مذهلة لشعرك

الجرجير واحد من أكثر الخضروات التي لها شهرة كبيرة في معالجتها مشاكل الشعر المختلفة، وتباعا زيت الجرجير المستخلص من هذا النبات، يمتلك نفس الصفات والخصائص.

ويحتوي زيت الجرجير على الفيتامينات والمعادن والكالسيوم، بما يساعد على نمو الشعر ويمنع تكسره، كما أنه ينظف فروة الرأس إذ يحتوي على الكبريت والزنك، مما يمنع وجود أي التهابات بكتيرية. كما يحتوي أيضا زيت الجرجير على فيتامين A، الذي يحتاجه الشعر للمعانه وصحته.

خليط زيت الجرجير والزبادي

- ربع كوب من زيت الجرجير

- ربع كوب من الزبادي

اخلطي زيت الجرجير مع الزبادي، وضعيه على شعرك بالكامل.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة على شعرك.

اغسلي شعرك بعدها بالماء والشامبو.

يساعدك هذا الماسك على ترطيب الشعر بالكامل، ويمنحه قوة ولمعانا.

زيت الجرجير قبل النوم

- 4 ملاعق كبيرة زيت جرجير

بكل بساطة قومي بعمل مساج لفروة الرأس بزيت الجرجير قبل النوم، واتركيه على شعرك طوال اليوم، ثم اشطفي شعرك في صباح اليوم التالي.

هذا الماسك يعزز نمو الشعر، ويغذي فروة الرأس.



زيت الجرجير وزيت الزيتون وجوز الهند

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- 2 ملعقة كبيرة زيت جرجير

- ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

- 2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون

اخلطي الزيوت مع بعضها البعض وضعيها على فروة الرأس.

اتركي الخليط لمدة ساعة على شعرك، ثم اشطفيه بالماء والشامبو.

كرري الماسك مرة أسبوعيا للحفاظ على شعرك صحي وناعم.

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