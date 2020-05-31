تنعيم الشعر الجاف بزيت بذور العنب

إذا كنت تعانين من مشكلة الشعر الجاف وترغبين في إيجاد حل فعال يجعل شعرك ناعماً كالحرير وحيوياً، فليس عليك إلا استخدام زيت بذور العنب. إذ إنه غني بالمواد والفيتامينات التي تمتلك قدرة كبيرة على ترطيب وتنعيم الشعر الجاف. وفي هذا المقال، سنعرفك الى أبرز فوائد زيت بذور العنب للشعر الجاف وطريقة استخدامه.



فوائد زيت بذور العنب للشعر

- يعمل زيت بذور العنب على تقوية الشعر الجاف والحد من تساقطه، وذلك بفضل غناه بحمض اللينوليك.

- يعمل على تنعيم الشعر وتعزيز لمعانه الطبيعي.

- يساعد في ترطيب الشعر وفروة الرأس، مما ينتج من ذلك شعر صحي وناعم كالحرير.

- يساهم في معالجة المشاكل التي تعاني منها فروة الرأس، لا سيما البكتيريا والفطريات والالتهابات، مما يؤثر بطريقة إيجابية على مظهر الشعر وحيويته.

- يحتوي زيت بذور العنب على المكونات الضرورية لصحة الشعر والتخلص من مشكلة الشعر الجاف، من بينها: حمض اللينوليك، المعادن، الفيتامينات، الأحماض الدهنية، مضادات الأكسدة، والأوميغا 3 و6، إضافة الى الفيتامين E.



خلطة زيت بذور العنب لتنعيم الشعر الجاف

للاستفادة من فوائد زيت بذور العنب بشكل كامل على الشعر الجاف، اعمدي دائماً الى خلطه مع أحد الزيوت الطبيعية، خصوصاً زيت جوز الهند، زيت الزيتون، زيت السمسم، وزيت الأرغان. وكل ما عليك فعله، هو خلط كمية كافية من زيت بذور العنب مع أحد الزيوت الطبيعية المذكورة آنفاً، ومن ثم تطبيق الخليط على فروة رأسك وشعرك من الجذور وحتى الأطراف. لفي شعرك على شكل كعكة واتركيه مدة ساعة كاملة. من ثم اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.



خلطة زيت بذور العنب لترطيب الشعر الجاف

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طبقي كمية كافية من زيت بذور العنب على شعرك من الجذور وحتى الأطراف، وذلك بعد أن تقومي بغسله بالشامبو وتشطيفه جيداً بالماء الفاتر. اتركي زيت بزور العنب على شعرك لمدة نصف ساعة، بعدها شطفيه بالمياه الفاترة.



نصائح مهمة عند استخدام زيت بذور العنب على الشعر

- لا تعرضي شعرك للحرارة قبل أو بعد استخدام زيت بذور العنب، لا سيما تلك الناتجة عن السشوار ومملس الشعر.

- تجنبي استخدام صبغات الشعر قبل وبعد استخدام زيت بذور العنب مباشرة.

- اتركي الشعر ليجف بنفسه بعد استخدام زيت بذور العنب، ووفري له التهوئة اللازمة.

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