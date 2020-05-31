تعرف علي خطوات تطبيق كريم الأساس

قد نقضي الكثير من الوقت في المتاجر بحثاً عن كريم الأساس الأفضل لبشرتنا والمناسب لنوعها حتى نجد النوع المناسب بالفعل، ولكن بعد شرائه وإنفاق الكثير من الأموال والعودة إلى المنزل، قد نجرب المنتج الجديد، ونفاجأ بنتيجة سيئة للغاية، فما هو السر وراء هذا الأمر؟

قد يرجع السبب في هذا الأمر إلى طريقة وضع الكريم غير السليمة، والتي يمكنها أن تفسد إطلالتنا تماماً، لذلك سيقدم لك " أفضل طريقة لوضع كريم الأساس والاستمتاع بمظهر أكثر جمالاً وجاذبية:



أهم خطوة هي اختيار نوع الأساس المناسب للبشرة



فإذا كنت من ذوات البشرة الجافة، فاختاري الأساس الغني بالزيوت، أما إذا كنت من ذوات البشرة الدهنية، فاختاري الأساس الخالي من الزيوت، كما عليك اختيار لون الأساس بطريقة دقيقة، بحيث يكون قريباً من لون بشرتك للحفاظ على ظهور بشرتك بطريقة طبيعية.



اهتمي بوضع الكريم التمهيدي قبل وضع كريم الأساس لتمهيد بشرتك لاستقبال مستحضرات التجميل.



قومي بغمس الإسفنجة الخاصة بكريم الأساس في الماء قليلاً، بحيث تكون رطبة عند استخدامها على البشرة ، ويفضل أن تكون الإسفنجة بيضاوية.

اختاري كريم الأساس بعناية :

ابدئي بتوزيع كريم الأساس بالتساوي على بشرتك بواسطة أطراف أصابعك.

باستخدام الإسفنجة الرطبة قومي بتوزيع كريم الأساس جيداً، وذلك من خلال النقر عليها من منتصف وجهك بداية من الأنف وصولاً إلى الأذن، وتوزيعه جيداً من الداخل إلى الخارج حتى تقومي بتغطية الوجنتين بشكل كامل.

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بعد ذلك، انتقلي إلى الحاجبين، وقومي بتوزيع الكريم من الحاجبين إلى الجبين.



قومي بتوزيع الكريم في الجزء الأسفل من الوجه، بداية من الذقن إلى الفك، ولا تنسي توزيعه جيداً على منطقة الرقبة كذلك من أسفل الرقبة صعوداً حتى الوصول إلى الذقن.

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