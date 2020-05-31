استشاري مناعة يوضح إجراءات الوقاية من كورونا خلال مرحلة التعايش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، ملامح مرحلة التعايش مع فيروس كورونا المقرر البدء بها منتصف يونيو.

وحول سبب قرار مجلس الوزراء بالانتقال من مرحلة الغلق لمرحلة التعايش، قال "سعد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: العالم حتى الآن غير قادر على الوصول إلى علاج لفيروس كورونا، ولا يمكن أن يستمر الإغلاق بسبب تضرر اقتصاديات الدول، والحل الأمثل أن تعود الحياة لطبيعتها تدريجيا مع إتباع الإجراءات الطبية.

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وفي هذا الصدد يوضح لنا الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال، الإجراءات التي يجب اتباعها تماشيا مع مرحلة التعايش:

وقال استشاري الحساسية والمناعة لـ"الخليج 365"، إنه يجب الالتزام بالبقاء في المنزل الأسبوعين المقبلين، والخروج عند الضرورة القصوى مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية، لأن هذه المرحلة تسمى ذروة انتشار الفيروس.

وتابع إن إجراءات التعايش لا بد أن تتم بعد الأسبوعين المقبلين، بداية من 15 يونيو المقبل، مع اتباع الإجراءات الاحترازية التالية:

- الحرص على عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

- الذهاب إلى العمل، مع ضرورة ارتداء الكمامة والجوانتي.

- عدم التواجد في الأماكن المزدحمة.

- إلزام المخالطين بارتداء الكمامات والجوانتي.

- تنفيذ التباعد الاجتماعي، بين كل شخص والآخر مسافة لا تقل عن متر.

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- الحرص على اتباع قواعد النظافة الشخصية.

- غسل اليدين باستمرار لمدة 20 ثانية بالماء والصابون.

- رش الكحول على اليدين باستمرار بعد ملامسة أي أسطح في المنزل أو خارجه.

- امتناع كبار السن من الخروج من المنزل، نظرا لقلة مناعتهم وسهولة استقطابهم للفيروس.

- الحرص على بقاء الأطفال داخل المنزل، نظرا لسهولة إصابتهم بعدوى كورونا.

- بعد فتح المساجد، يجب على الأشخاص المتوجهين للصلاة، ارتداء الكمامة والجوانتي والالتزام بتنفيذ التباعد الاجتماعي داخل المسجد، مع الحرص على الوضوء داخل المنزل.

- ضرورة تناول السوائل والعصائر، لقدرتها على تقوية الجهاز المناعي.

- تناول الخضروات والفواكه الطازجة.

- تناول الأطعمة البروتينية.

- تناول عسل النحل مع حبة البركة.

- تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالزنك.

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