تجنب الماء البارد.. إليك الطريقة الصحيحة لغسل الكمامة القماش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

أصبح الالتزام بأقعنعة الوجه ضرورة لا غنى عنها هذه الأيام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتشدد المؤسسات الطبية على ضرورة ارتداء الأقنعة القماشية للجمهور أثناء التعاملات اليومية وفي المواصلات، تجنبًا لزيادة انتشار العدوى.

وأوصى مركز السيطرة على الأمراض "CDC" الأمريكية، بضرورة غسل الأقنعة القماشية بانتظام بعد الاستخدام حفاظًا على الصحة، وتجنبًا لانتشار العدوى.

نرصد لكم عدد من الأخطاء التي نرتكبها عند غسل الكمامة القماش، بحسب ما أوضحه "CDC" وموقع "thelist".

-الغسل بالماء البارد

حذرت أخصائية الميكروبيولوجي، راشيل نوبل، في حديثها لمجلة Popular Science، من غسل الكمامات القماشية بالماء البارد، لأنه يؤدي لتدهور النسيج، ويقلل من العمر الافتراضي للقماشة، لذا يجب غسلها بالماء الساخن.

الطريقة الصحيحة لغسل الكمامة

-استخدم منظف الملابس باستمرار في كل مرة تغسل فيها الكمامة، ولا تكتفي بالماء فقط.

-استخدمي الماء الساخن بأعلى درجة وتكون مناسبة للقماش.

-استخدمي الكلور المخفف.

-تأكدي من تجفيفها جيدًا وتعريضها لضوء الشمس مباشرة إن أمكن.

-يمكن تجفيفها في المجفف على أعلى درجة.

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