رسمات أيلاينر مميزة موضة صيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 31 مايو 2020 05:56 مساءً - يعد الأيلاينر واحداً من أكثر منتجات التجميل شعبية بين النساء، وتنوعاً لناحية طريقة اعتماده وتحديد العين به. لكن إن كنت قد اعتدت على أسلوب معين لتطبيق الأيلاينر، أو رسمات أيلاينر معينة، فإن رسمات الأيلاينر التي ستكون رائجة في هذا الصيف ستجعلك متشوقة لتجربتها. وفي هذا المقال، جمعنا لك مجموعة أنثوية رائعة من رسمات الأيلاينر موضة صيف 2020.



أيلاينر نيون مسحوب

أيلاينر نيون مسحوب



قد لا يكون الأيلاينر النيون هو أول ما يتبادر الى ذهنك عند تطبيق المكياج، إلا أن رسمة الأيلاينر النيون المسحوب التي ستكون رائجة جداً خلال هذا الصيف، ستجذبك بالتأكيد، فهي ستمنحك نظرات جذابة وحيوية. وللحصول على رسمة أيلاينر مثالية، استخدمي أيلاينر جل بفرشاة مائلة. طبقي الأيلاينر عند زاوية العين الداخلية، من ثم مديه من منتصف الجفن العلوي، الى خارج العين.

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أيلاينر ملون بتدرجات اللون الواحد

أيلاينر ملون بتدرجات اللون الواحد



استخدمي هذا الصيف الأيلاينر الملون بلون معين بتدرجات مختلفة، فهو سيكون من أبرز صيحات المكياج لصيف 2020. جربي أيلاينر بتدرجات الأزرق مثلاً، وحددي به كامل العين، على أن يكون بدرجة أغمق عند خط الرمش العلوي، وبدرجة أفتح عند منبت الرمش السفلي.



أيلاينر أحمر مسحوب

أيلاينر أحمر مسحوب



قد يكون الأحمر لوناً غير متوقع بالنسبة الى رسمات الأيلاينر، ولكنه سيبدو رائعاً على عينيك وبإمكانه أن يمنحك نظرات ساحرة وإطلالة لافتة جداً. مديه على كامل الجفن العلوي، على أن يبدأ من زاوية العين الداخلية ويمتد الى خارج العين بأسلوب عين القطة.

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رسمة الـ Baby Wings

رسمة الـ Baby Wings



تعد رسمة الأيلاينر المعروفة باسم الـ Baby Wings، موضة مكياج رائجة جداً، تجعل عينيك أكبر حجماً وأكثر اتساعاً. وهي ترتكز على تحديد كامل العين وداخلها بالأيلاينر الأسود، على أن يكون بخط رفيع تجنباً للمبالغة، وينتهي عند زاوية العين الخارجية.



رسمة الـ Stiletto Wing

رسمة الـ Stiletto Wing



إنها إحدى رسمات الأيلاينر الأنثوية الناعمة والجذابة لهذا الصيف، وتتناغم جداً مع أحمر الشفاه الأحمر. وهي ترتكز على تطبيق الأيلاينر الأسود ابتداءً زاوية العين الداخلية وصولاً الى خارج العين. لكن احرصي على استخدام فرشاة كحل رقيقة، أو أيلاينر بتركيبة سائلة، وذلك لإنشاء رسمة أيلاينر متقنة وصحيحة.

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