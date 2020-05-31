4 نصائح تجعلك تبدين أصغر سناً من خبراء مكياج المشاهير

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 31 مايو 2020 05:56 مساءً - مع التقدم في السن، تشعر المرأة أحياناً بأن مستحضرات المكياج تساهم في تسليط الضوء على تجاعيد الوجه والخطوط الدقيقة، إلا أن هناك بعض الحيل والمستحضرات التي تجعلك تبدين أصغر سناً. حيث يقدم لك بعض خبراء مكياج المشاهير أربع نصائح تمنحك إطلالة شابة ومشرقة، سنعرفها إليك في هذا المقال.



1- ترطيب الوجه

ترطيب الوجه



الترطيب ضروري جداً، فمعظم خبراء مكياج المشاهير لا يبدأون بتطبيق المكياج من دون تدليك الوجه بالكريم السحري Magic Cream فائق الترطيب، وذلك لإنشاء قاعدة ندية ومتوهجة، وتقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد، فهذه الخطوة تجعل الدم يتدفق في جميع أنحاء الوجه وتملأ أي خطوط مزعجة فيه. ننصحك بتجرية Charlotte Tilbury Magic Cream أو Tatcha The Dewy Skin Cream أو SkinCeuticals Triple Lipid Restore.

تابعي المزيد: نصائح لتطبيق الماسكرا الشفافة



2- تطبيق الباودر على منطقة T فقط

تطبيق الباودر على منطقة T فقط



إن الباودر ذو التركيبة الثقيلة هو عدو البشرة، لا سيما تلك التي تعاني من التجاعيد والخطوط الدقيقة. لذلك، يوصي أشهر فناني مكياج المشاهير باستخدام باودر بتركيبة ناعمة جداً وتطبيقها فقط على المنطقة T في الوجه، وترك النقاط العالية للوجه متوهجة وخالية من الباودر. ننصحك بتجربة Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish أو HOURGLASS Veil Translucent Setting Powder، أو Marc Jacobs Beauty Finish-Line Perfecting Coconut Setting Powder.

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3- تفتيح وتوسيع العين

تفتيح وتوسيع العين



يقول معظم خبراء مكياج المشاهير أن كثيرات من النساء يخشين جداً من الصيغ اللامعة والمتلألئة، خصوصاً النساء اللواتي تخطين سن الأربعين. لكن في الحقيقة، تعتبر مستحضرات المكياج اللامعة طريقة رائعة لجعل الوجه مضيئاً ومتوهجاً، ولتمويه الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ولجعل العين أكثر حجماً ووسعاً. لذلك، لا تترددي في استخدام ظلال العيون الكريمية على الزوايا الداخلية للعين وعلى طول خط الرمش السفلي، الى جانب إضافة الكثير من الماسكرا، مما يمنحك مظهراً أكثر إشراقاً وشباباً، وعينين أوسع وأكثر سطوعاً. ننصحك بتجربة Charlotte Tilbury Eyes to Mesmerize، أو Nars Single Eyeshadow in Río de la Plata.



4- استخدام محدد الشفاه

محدد الشفاه



مع التقدم في السن، تفقد الشفاه امتلاءها ويبدأ لونها بالتلاشي، لذلك فإن قلم تحديد الشفاه ضروري جداً. ارسمي حدود شفتيك باستخدام قلم تحديد الشفاه، من خلال تتبع خط الشفاه، وهكذا تبرزين شفتيك وتحصلين على مظهر شبابي جذاب. ننصحك بتجربة Charlotte Tilbury Lip Cheat in Pillow Talk ، أو Laura Mercier Longwear Lip Liner أو Givenchy Lip Liner.

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