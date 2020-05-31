صور إطلالات فوز الفهد باللون الأبيض

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 31 مايو 2020 05:56 مساءً - اعتمدت الفاشينيستا فوز الفهد العديد من إطلالات اللون الأبيض، الذي يعطي إطلالتك شكلًا أكثر أناقة وحيوية، لذا جمعنا لكِ من وحيها أبرز الإطلالات؛ لتلهمك أفكارًا مذهلة.



إطلالات الفساتين

فساتين فوز الفهد



تأنقت فوز الفهد بعدة فساتين بيضاء، منها فستان مزين بأزرار وريش، وظهرت بفستان مكشوف الأكتاف ومزين بنقط صغيرة، وأطلت بفستان واسع مزين بحزام بني وزيتي للخصر، ونسقت فستانًا ناعمًا باللون الأبيض مع وشاح أبيض مزين بالأزرق، وارتدت فستانًا واسعًا مزينًا بوشاح في الأكمام، وآخر مصمم من الأسفل بنقط مفرغة.

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خيارات الجلابيات

جلابيات بيضاء من فوز الفهد



اعتمدت فوز الجلابيات البيضاء في إطلالاتها المتنوعة، ومنها جلابية مزينة مرسومة بنقوش زهرية في المنطقة العلوية، وأخرى فضفاضة ومزينة بتطريزات فضية.

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تنسيقات شبابية

تنسيقات شبابية من فوز الفهد



اختارت الفهد عدة إطلالات شبابية باللون الأبيض، منها بلوڤر أبيض وبنطال من الجينز، وفي إطلالة يكسوها اللون الأسود ارتدت معطفًا بسيطًا وناعمًا باللون البيج.

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