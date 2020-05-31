فساتين صيفية منقطة بأسلوب الملكات والأميرات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 31 مايو 2020 05:56 مساءً - الأقمشة المنقطة كانت من صيحات الموضة الرائجة لهذا الموسم، وقد شاهدناها على منصات عروض دور الأزياء العالمية لصيف 2020، وهذه الموضة تتسم بالأناقة والأنوثة، مع لمسات من المرح، وكثيرات من النساء يعتمدنها لمختلف المناسبات، بمن فيهن ملكات وأميرات العالم اللواتي، وعلى مر الزمن، شاهدناهن يتألقن بأجمل الإطلالات في فساتين ناعمة منقطة، من الليدي ديانا وصولاً الى كيت ميدلتون. وقد جمعنا بالصور اليوم أبرز هذه الإطلالات، لتستوحي أفكارا مميزة وأنثوية في الفساتين المنقطة.



الليدي ديانا في فستان ميدي منقط:

الليدي ديانا أنيقة في فستان ميدي منقط



لطالما كانت الليدي ديانا Lady Diana سباقة في اعتماد صيحات الموضة وأحدث إصدارات دور الأزياء العالمية، ولهذا مازالت تصنّف كإحدى أبرز أيقونات الموضة. وهنا، وفي إحدى المناسبات الرسمية في أواخر الثمانينيات، شاهدناها وقد تألقت في فستان ميدي منقط باللونين الأبيض والأسود، قصته ضيقة وأكتافة بارزة، وكانت قد نسقت معه حذاء كعب عال أنيقا وقبعة مميزة وعقدا من اللؤلؤ.

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الملكة ليتيسيا في فستان ميدي منقط:

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تألقت الملكة ليتيسيا في اطلالة أنيقة باللونين الأبيض والأسود



الملكة ليتيسيا Queen Letizia تعشق موضة الأزياء المنقطة، وكثيراً ما رصدنا لها إطلالات في هذا النوع من الأقمشة المطبعة، مثل هذا اللوك الذي تألقت به في فستان ميدي منقط باللونين الأبيض والأسود، قصته ناعمة ومنسدلة. وكانت قد زينت خصره بحزام من الجلد الأسود وحذاء كعب عال أنيق.

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كيت ميدلتون في فستان منقط ماكسي:

كيت ميدلتون أنيقة في فستان منقط باللون الأزرق



من إطلالت كيت ميدلتون Kate Middleton المميزة التي اختارت فيها فستان ماكسي منقطا من اليساندرا ريتش Alessandra Rich باللونين الأزرق والأبيض، له ياقة القميص وأزرار بيضاء زينته من الأمام، وصل طوله حد الكاحل. وكانت قد نسقت معه حذاء كلاسيكيا أزرق وحقيبة كلاتش أنيقة من الساتان.

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الأميرة ماري في فستان أسود منقط:

الأميرة ماري في فستان ميدي منقط أسود وأبيض





تألقت الأميرة ماري Princess Mary في إطلالة مسائية أنيقة، اختارت فيها فستان ميدي منقطا باللونين الأسود والأبيض، قصته ضيقة وأكتافه مكشوفة ومزينا من الخلف بطبقات من الكشكش المصنوع من الدانتيل، وكانت قد نسقت معه حذاء من الجلد وحقيبة كلاتش أنيقة باللون الأسود.



فساتين منقطة بتصاميم أنيقة وناعمة، خيار ملكات وأميرات العالم في مختلف المناسبات. شاهدي الصور واستوحي أجمل الأفكار المميزة والراقية.

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