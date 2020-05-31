الفستان القميص موضة صيف 2020 بأسلوب النجمات العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 31 مايو 2020 05:56 مساءً - من صيحات الموضة الأبرز التي شاهدناها ضمن مجموعات موسم ربيع وصيف 2020 كانت موضة الفستان القميص، وهو عبارة عن فستان صيفي له قصة القميص من ناحية الياقة والأكمام والأزرار الأمامية، وهذا التصميم يوحي بالكثير من الأناقة والعصرية، كما أنه مثالي للإطلالات الصيفية الكاجوال منها والرسمية حسب طريقة التنسيق. وقد جمعنا لك بالصور اليوم أجمل إطلالات النجمات العربيات فيه، لتستوحي أجمل الأفكار الأنيقة والمواكبة للموضة. واليك بعض الأمثلة:



سيرين عبد النور في فستان قميص باللون الأزرق:

فستان قميص باللون الأزرق تألقت به سيرين عبد النور



شاهدنا سيرين عبد النور مؤخراً في عدد من الإطلالات المميزة، ومنها هذا اللوك الذي اختارت فيه فستان قميص ماكسي باللون الأزرق الغني، حيث أن قصته منسدلة وله حزام قماشي على الخصر، وقد اعتمدت معه صندل كعب عال باللون الفضي الميتالك، ومجوهرات ناعمة مرصعة بأحجار باللونين الأخضر والأزرق.

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مهيرة عبد العزيز أنيقة في فستان قميص أصفر:

مهيرة عبد العزيز أنيقة في فستان قميص أصفر





كما شاهدنا مقدمة البرامج مهيرة عبد العزيز وقد تألقت في لوك مشرق اختارت فيه فستان قميص صيفيا باللون الأصفر، قصته أنيقة، حيث أنه محدد الخصر بحزام قماشي وتنورته كلوش وصل طولها حد الركبة، وكانت قد نسقت معه حذاء كعب عال من البلاستيك الشفاف وأقراطا مرصعة بأحجار باللون الأخضر.

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فستان قميص باللون الأخضر تألقت به يسرا:

يسرا أنيقة في فستان قميص باللون الأخضر



اعتمدت يسرا اللون الأخضر على إطلالة مميزة جمعت فيها بين الأناقة والعصرية، ناسبتها وناسبت شعرها الأشقر حيث أنها تألقت في فستان من كارولينا هيريرا Carolina Herrera بقصة القميص من الأعلى وتنورته كلوش مصنوعة من طبقات من الكشكش وخصره مزين بحزام قماشي ينتهي بشريطة، وقد زينت اللوك بمجوهرات ماسية بارزة.

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نسرين طافش في فستان قميص باللون الفوشيا:

نسرين طافش في فستان قميص ماكسي بنقشة الكارو



أطلت نسرين طافش في الفستان القميص بلوك جمع بين الأنوثة والعصرية، حيث أنها اختارته باللون الفوشيا وبنقشة الكارو المواكبة للموضة، بقصة من دون أكمام ومحدد الخصر بحزام رفيع وله فتحة أمامية على الساق، وقد نسقت معه حذاء كعب عال باللون البيج ومجوهرات ذهبية ناعمة.



الفستان القميص من أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، كما أنه مثالي للإطلالات الصيفية الكاجوال والرسمية. شاهدي كيف اعتمدته النجمات العربيات، واستوحي أجمل الأفكار.

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