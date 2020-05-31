طرق تنسيق صيحة البناطيل الملونة في صيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 31 مايو 2020 05:56 مساءً -

أصبحت النساء مؤخراً يتوجهن نحو الإطلالات المريحة التي تمزج بين الأسلوب العملي والأنيق، لذلك فقد أضحت البناطيل قطعاً أساسية لا يتخلين عنها في خزاناتهن مهما اختلفت وتبدلت المواسم. ولصيف 2020، طرحت دور الأزياء العالمية مجموعات مميزة للبناطيل، جاء أبرزها صيحة البناطيل الملونة الملفتة التي رأيناها على منصات العروض خلال أسابيع الموضة العالمية.

بنطلون باللون البنفسجي من تيبي Tibi



ولأن البناطيل الملونة هي صيحة أساسية لموسم صيف 2020، عليك التأني لمعرفة طريقة تنسيقها بالأسلوب الصحيح والترندي، سواء أحببت ارتداءها من خلال البدلات العصرية لإطلالة كاملة بلون واحد أو اخترت تنسيقها مع قمصان بألوان أخرى مناسبة ومتناسقة.

إليك من «الخليج 365» اليوم، أجمل تصاميم البناطيل الملونة لهذا الموسم كي تنتقي منها ما يعجبك، كما وستضع بين يديك أبرز الطرق لتنسيقها لإطلالة ملفتة وجذابة.

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صيحة تنسيق البناطيل الملونة وطرق تنسيقها لصيف 2020

بناطيل باللون الأخضر موضة صيف 2020

بنطلون أخضر واسع من ستيلا ماكارتني Stella McCartney



لفتتنا على غير العادة سيطرة اللون الأخضر على منصات عروض صيف 2020 من خلال تصاميم البناطيل من أقمشة متنوعة. إذا كنت من عاشقات اللون الأخضر الزمردي، فلا تتأخري أبداً باقتناء بنطلون أخضر بهذه الدرجة لإطلالتك في صيف 2020.. فهو من الظلال الأكثر رواجاً، وقد رصدناه بقوة على منصة عرض ستيلا ماكارتنسي Stella McCartney سواء بتصميم واسع فضفاض أو بأسلوب عصري بشكل برمودا.

كما ويمكنك اعتماد اللون الأخضر بدرجته الزيتية إذا كنت صاحبة أسلوب كلاسيكي بعض الشيء. نسقيه مع قميص باللون الأزرق الفاتح كما ارتدته عارضة سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo لإطلالة تمزج بين الألوان الفاتحة والداكنة.

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بناطيل باللون المرجاني موضة صيف 2020

بنطلون باللون المرجاني من تيبي Tibi



بما أن اللون المرجاني وجد مكانة مميزة له ضمن موضة صيف 2020، كان لا بد للمصممين أن يخصصوا جزءاً من تصاميمهم في مجموعات الموسم لعاشقات الأسلوب العملي والمريح. فقدموا البناطيل باللون المرجاني بتصاميم متنوعة تراوحت بين الكاجوال والعملية مثلما رأيناها على منصة عرض تيبي Tibi، وأخرى أنيقة لإطلالة مسائية كما رصدناها على عاضة كلوي Chloe مصممة من الشيفون الراقي.

يمكنك أن تعتمدي البنطلون باللون المرجاني مع بليزر بلون داكن لإطلالة عصرية مفعمة بالألونة، كما ويمكنك اعتماده مع قميص بنفس اللون لإطلالة كاملة بلون واحد في صيف 2020.

بناطيل باللون الأزرق موضة صيف 2020

بنطلون أزرق فاتح من سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo



طغت البناطيل باللون الأزرق على منصات معظم عروض صيف 2020، فرصدناها بالدرجتين الفاتحة والنيلية ضمن عرض سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo.

نسقي البنطلون الأزرق مع قميص باللون الأبيض لإطلالة صيفية منعشة، ولا تنسي اعتماد الحذاء المناسب معه.

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