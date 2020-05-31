ملابس كاجوال للمحجبات باللون الأصفر لصيف ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 31 مايو 2020 05:56 مساءً - يُعد اللون الأصفر من أكثر الألوان البارزة، ولا سيما في فصل الصيف؛ لما يعطيه من حيوية، لذا جمعنا للمحجبات عدة خيارات كاجوال مذهلة وبسيطة، تُلائم أغلب المناسبات اليومية.



خيارات كاجوال

إطلالة كاجوال بالاصفر للمحجبات



لخيارات شبابية أنيقة، يمكنكِ ارتداء فستان مزين بأزرار وموديل بسيط مع بنطال من الجينز، أو الظهور بقميص مزين بذيل طويل مع بنطال من الجينز الأزرق، أو اختيار قميص طويل مع بنطال رمادي وحجاب ملون، أو تنسيق فستان بسيط لإطلالة كاجوال مميزة.

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تنسيقات من وحي مدونات الموضة

تنسيقات باللون الأصفر



اعتمدت مدونات الموضة عدة خيارات صفراء في إطلالاتهن، ومنها تأنقت نجود مشعل بمعطف أصفر مع بنطال وبلوزة باللون الأسود، وتجملت خولة ببنطال من الجينز مع قميص أبيض ومعطف أصفر، وتزينت آسيا ببنطال وبليزر باللون الأصفر مع قميص أبيض، واختارت مريم محمد قميصًا طويلًا أصفر مع بنطال أبيض

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