الدكتورة عزة سليم تكشف أسباب الهالات وطُرق علاجها المنزلية

تنزعج الفتيات من تشوُّه الوجه الذي ينتج عن الهالات السوداء، ويظهرن أكبر سنًّا وأقل اهتمامًا ببشرتهن، ومع كثرة المناسبات، ومع تعارُض أسبابها وكثرة طرق التخلص منها غير المُجْدِيَة، التقت بطبيبة الجلدية والتجميل والليزر وعضوة الأمريكان أكاديمي للتجميل والحاصلة على الدبلوم الأمريكي في التجميل، دكتورة عزة سليم، لتكشف لنا كل أسباب الهالات وطرق علاجها المنزلية، والتي تتم بالعيادات إن لم يكن لديك الوقت، فلتتعرفي على تفاصيل ذلك.الهالات السوداء حول العين من المشاكل الشائعة عند النساء والرجال وتكون مصحوبة أحيانًا بانتفاخ أو تجاعيد تحت العين، وتعطي مظهرًا غير صحي، حيث تبدو البشرة في حالة إعياء وتعب وعمر أكبر، ومن الأسباب المؤدية للهالات:

١- قلَّة النوم وكثرة السهر ليلًا.

٢- جفاف البشرة إثر قلة شرب الماء.

٣- الالتهابات مثل الإكزيما أو الحساسية المؤدية للحكة والتورم والاسمرار.

٤- بعض مستحضرات التجميل التي تؤدِّي لتصبُّغ الجلد في هذه المنطقة.

٥- التعرض للشمس بدون استخدام واقٍ.

٦- الوراثة، حيث إنها تسبب كسل بعض الغدد وزيادة أو نقصان بعض الهرمونات، مما يؤثر على البشرة ومنطقة الهالات.

٧- الريجيم غير الصحي المؤدي لنقصان بعض الفيتامينات مثل الحديد.

سبل علاج الهالات في المنزل

- أخذ قسط كافٍ من الراحة والنوم ليلًا.

- رفع الرأس عند النوم.

- استخدام كمادات الشاي الباردة.

- الغذاء الصحي المتوازن وممارسة الرياضة.

- الترطيب بالكريمات الطبية.

- استخدام واقي الشمس قبل التعرُّض للشمس، والكونسيلر الطبي المحتوي على مواد تفتيح آمنة.

كما أن هناك طرقًا علاجية تتمُّ في العيادات، وهي:

- جلسات التقشير الكيميائي.

- جلسات التفتيح بالليزر.

- حقن الفيتامينات المخصوصة لمنطقة حوْل العين.

- حقن البلازما والخلايا الجذعية.

- أجهزة الميكرونيدل ريديوفركونسي.

- أجهزة الديرمابن.

وعن تجويفات منطقة تحت العين، فيمكن علاجها عبر:

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- الفيلر.

- حقن الهيالويورونيك أسيد والسكسينك أسيد.

وفي الختام، تمنَّت الدكتورة عزة سليم حياة صحية وجسمًا خاليًا من الأمراض لجميع السيدات.

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