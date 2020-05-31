بعد إثارته الجدل.. ما فوائد استخدام الحلزون للبشرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أثار حيوان الحلزون جدلا واسعا على المجموعات (الجروبات) الخاصة بالنساء عبر موقع "فيسبوك"، بعدما تناول كثيرات صوره وتحدثن عن فوائد استخدامه على البشرة.

الحلزون حيوان صغير الحجم، يتميز بأنه لزج وينتمي إلى الرخويات، ويفرز مادة هلامية تساعده على الحركة، ويغطي جسمه قوقعة جيرية صلبة، يختبئ بداخلها، ثم يخرج منه ليقوم بإفراز ما تم تجميعه من ذلك السائل الأبيض الشفاف.

ويستخدم الحلزون عن طريق وضعه على البشرة ليتحرك بشكل مباشر على الوجه والرقبة ويترك لمدة 15 دقيقة، للحصول على المادة اللزجة التي ينتجها، والتي تساعد على إزالة الخلايا الميتة وإعادة الشباب إلى البشرة، وذلك وفق ما نقل موقعا "life" و"trainitright"، معددين فوائد استخدامه على النحو التالي:

- يغذي ويحمي البشرة:

يحتوي الحلزون على حمض الهيالورونيك والبروتينات السكرية والبروتيوغليكان والببتيدات المضادة للميكروبات والنحاس، وكلها تحارب الشيخوخة المبكرة، وتساعد على حماية البشرة من التلف والعدوى والجفاف والأشعة فوق البنفسجية.

- علاج حب الشباب:

يؤدي المادة الرخوة التي يفرزها الحلزون إلى التخلص من الميكروبات والبكتيريا الضارة التي تسبب حب الشباب، بالإضافة إلى حمض الجليكوليك، الذي يساعد أيضا في علاج حب الشباب.

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- ترطيب البشرة:

يحتوي على حمض الهيالورونيك، الذي يحفز البشرة على إنتاج الكولاجين اللازم لنعومتها ونضارتها، ما يقلل من فرص تعرض البشرة للجفاف والتشقق.

- التئام الجروح والحروق:

يحتوي الحلزون على مادة ألانتوين، وهي مادة طبيعية تعزز تجديد الخلايا وإعادة بناء الأنسجة التالفة، كما يحتوي على إنزيمات انحلال الفيبرين التي تعمل على إصلاح الأنسجة التالفة وإعادة بناء الأوعية الدموية.

- يعزز صحة البشرة:

يزود الحلزون البشرة بكميات كبيرة من الفيتامينات A و E، بالإضافة إلى الببتيدات النحاسية والزنك والحديد والمنغنيز.

- مقشر للوجه:

تتميز إفرازات الحلزون باحتوائها على الكولاجين الطبيعي، وهو بمثابة مقشر طبيعي الذي يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة ويحفز تجديد الخلايا، ويقلل من ظهور الخطوط