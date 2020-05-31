"اعتقادا بأنها تزيد الوزن".. إليك ما يفعله تناول الخميرة في الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الخميرة الفورية تلعب دورا مهما في إنتاج الأطعمة التي يتناولها البشر، مثل الخبز، إذ تساعد على تخميره، ولكن البعض قد يتناولها من خلال إذابتها في الماء الدافئ وإضافة السكر عليها، بهدف زيادة الوزن.

وأورد موقع "healthline"، أضرار تناول الخمير على الجسم خلال النقاط التالية:

- تحتوي الخميرة على نسبة عالية جدا من الألياف، ويمكن أن يؤدي إدخال الكثير من الألياف إلى المعدة إلى عدم الراحة في البطن، مثل التقلصات أو الإسهال، خاصة إذا لم تكن معتادًا على تناول الأطعمة الغنية بالألياف.

- مركب" التيرامين" من بين مكونات الخميرة، والذي قد يسبب ارتفاع ضغط الدم ما يؤدي إلى الإصابة بنوبات الصداع النصفي.

- تتفاعل خميرة البيرة مع بعض الأدوية، لذلك إذا كنت تتناول أدوية للتحكم في نسبة السكر في الدم ثم تناولت الخميرة، فقد ينخفض مستوى السكر لديك عن المعدل الطبيعي، لذلك يجب استشارة الطبيب فورا.

- تؤدي إلى احمرار الوجه، لاحتوائها على "النياسين" ويعقبه إحساس بالحرقان والحكة يحدث ذلك خلال 10-20 دقيقة بعد تناول الخميرة.

- عدم تحمل المعدة للخميرة، ما يؤدي إلى التهاب الأمعاء والمعدة.

- قد يؤدي تناولها إلى الإصابة بحساسية الخميرة، ما يسبب آلاما شديدة في المعدة والشعور بالتعب والتهاب الجلد والطفح الجلدي.

- إذا تناول الشخص كمية كبيرة من الخميرة الجافة النشطة، فستبدأ الخميرة في تكسير مركبات السكر الموجودة في المعدة للحصول على الطعام، ما قد يؤدي إلى امتلاء المعدة بكميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، ما يؤدي إلى تدمير أحماض المعدة.

- تتسبب في آثار جانبية هضمية غير جيدة، كالانتفاخ والغازات.

- الإفراط في تناولها بكميات كبيرة قد يؤدي إلى انخفاض معدل التمثيل الغذائي.